Örömteli hírt osztott meg közösségi oldalán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum: a legfrissebb laboratóriumi teszt eredménye megállapította, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vízvezeték rendszeréből nem mutatható ki, azaz nyugodtan megkezdődhet a tanítás az intézményben.

Eltűnt a baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatából!

Fotó: Shutterstock

Pseudomonas aeruginosa baktérium száma: nulla

Annak, aki most kapcsolódna be az Árpád suli körüli hírekbe, röviden összefoglaljuk, hogy a Szent György Kórház után az oktatási intézmény vízhálózatában is kimutatták az úgynevezett Pseudomonas aeruginosa baktériumot.

A történtek miatt 93 tanulót költöztettek ki a kollégiumból és egy részüket a Váciban helyezték el ideiglenesen – árulta el korábbi megkeresésünkre Kulcsár Szilvia kancellár.



