2 órája
Eltűnt a baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatából
Elmúlt a veszély! Nyugodtan kezdődhet meg a tanév az Árpád Technikumban.
Örömteli hírt osztott meg közösségi oldalán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum: a legfrissebb laboratóriumi teszt eredménye megállapította, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vízvezeték rendszeréből nem mutatható ki, azaz nyugodtan megkezdődhet a tanítás az intézményben.
Pseudomonas aeruginosa baktérium száma: nulla
Annak, aki most kapcsolódna be az Árpád suli körüli hírekbe, röviden összefoglaljuk, hogy a Szent György Kórház után az oktatási intézmény vízhálózatában is kimutatták az úgynevezett Pseudomonas aeruginosa baktériumot.
A történtek miatt 93 tanulót költöztettek ki a kollégiumból és egy részüket a Váciban helyezték el ideiglenesen – árulta el korábbi megkeresésünkre Kulcsár Szilvia kancellár.