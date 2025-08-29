augusztus 29., péntek

Eltűnt a baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatából

Elmúlt a veszély! Nyugodtan kezdődhet meg a tanév az Árpád Technikumban.

Déri Brenda

Örömteli hírt osztott meg közösségi oldalán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum: a legfrissebb laboratóriumi teszt eredménye megállapította, hogy a Pseudomonas aeruginosa baktérium a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium vízvezeték rendszeréből nem mutatható ki, azaz nyugodtan megkezdődhet a tanítás az intézményben. 

baktérium
 Eltűnt a baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatából!
Fotó: Shutterstock

Pseudomonas aeruginosa baktérium száma: nulla

Annak, aki most kapcsolódna be az Árpád suli körüli hírekbe, röviden összefoglaljuk, hogy a Szent György Kórház után az oktatási intézmény vízhálózatában is kimutatták az úgynevezett Pseudomonas aeruginosa baktériumot. 

A történtek miatt 93 tanulót költöztettek ki a kollégiumból és egy részüket a Váciban helyezték el ideiglenesen – árulta el korábbi megkeresésünkre Kulcsár Szilvia kancellár.


 

 

