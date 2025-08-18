Egy székesfehérvári iskolában is kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot

Ahogyan arról korábban beszámoltunk bakériumot mutattak ki a Szent György Kórház szülészeti osztályának vízrendszerében.

Újabb vízvezetékben bukkant fel a baktérium.

Forrás: Alones / Shutterstock.com

A Pseudomonas aeruginosa baktérium ezúttal az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent.

Székesfehérvár hivatalos oldalán számoltak be az esetről. A posztból az is kiderül, hogy a Szakképzési Centrum azonnal elrendelte a szükséges lépéseket, kiemelten az épület fertőtlenítését, amit a Fejérvíz kollégái fognak elvégezni.

