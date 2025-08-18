augusztus 19., kedd

Huba névnap

17°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pseudomonas aeruginosa baktérium

1 órája

Egy székesfehérvári iskolában is kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot

Címkék#Szent György Kórház#Árpád Technikum és Kollégium#vízrendszer

A Pseudomonas aeruginosa baktérium a Fejér Megyei Szent György Kórház után most újabb helyen ütötte fel a fejét. Ezúttal az Árpád Technikum vízrendszerében mutatták ki a baktériumot.

Feol.hu

Ahogyan arról korábban beszámoltunk bakériumot mutattak ki a Szent György Kórház szülészeti osztályának vízrendszerében.

baktérium
Újabb vízvezetékben bukkant fel a baktérium.
Forrás: Alones / Shutterstock.com

A Pseudomonas aeruginosa baktérium ezúttal az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megjelent.

Székesfehérvár hivatalos oldalán számoltak be az esetről. A posztból az is kiderül, hogy a Szakképzési Centrum azonnal elrendelte a szükséges lépéseket, kiemelten az épület fertőtlenítését, amit a Fejérvíz kollégái fognak elvégezni.

További részleteket az eredeti posztban olvashatnak:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu