Baktérium

1 órája

Cser-Palkovics András beszámolt a legfrissebb vízminőségi eredményekről

Címkék#Cser-Palkovics András#baktérium#fertőtlenítés

Székesfehérvár polgármestere újabb tájékoztatást adott ki a vízminőséggel kapcsolatban.

Déri Brenda
Cser-Palkovics András beszámolt a legfrissebb vízminőségi eredményekről

Fotó: Fehér Gábor

Mint az ismeretes a város két intézményének vízhálózatában is feltűnt az úgynevezett Pseudomonas aeruginosa baktérium. Amint ez kiderült az illetékesek azonnal megkezdték az intézkedéseket és megtettek minden annak érdekében, hogy fertőtlenítés révén a baktérium mielőbb eltűnjön a vízhálózatból. 

baktérium
Baktérium a vízhálózatban: megvan a megoldás!
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Facebook-oldal

Cser-Palkovics András polgármester nemrég kiadott közleményében tájékoztatta a lakosságot az aktuális vízhelyzetről és a probléma megoldása érdekében tett intézkedésekről. A városvezető leírta, hogy az elmúlt héten a tervezettnél jóval több vizsgálatot végzett a Fejérvíz az önkormányzat megbízásából. A tesztelt intézményekben a vizsgálatok szerencsére minden esetben negatív eredményt hoztak, eddig összesen 12 helyről kaptak eredményt. Ennek ellenére az önkormányzat további vizsgálatokat rendelt el, azoknál az intézményeknél pedig, ahol a kialakult pangó víz jelenség miatt a szakemberek szerint indokolt, átöblítés végeznek és, ha kell fertőtlenítést. 

Baktérium a vízhálózatban: a szolgáltató és a fenntartók válasza

Arról is beszámolt, hogy a Fejérvíz szerint a baktérium nem a város ivóvízhálózatában jelent meg, hanem egymástól elszigetelten, egyes épületek belső rendszerében. Megerősítették, hogy a város ivóvízellátó rendszerének működése folyamatos és zavartalan.

A Szent György Kórház arról tájékoztatta a városvezetőt, hogy a B épület hálózatába, az állam finanszírozásában beépítésre került az a technológia, ami az épület csővezetékeibe képes adagolni a pseudomonas aeruginosa baktériumot elpusztító anyagot. 

A Székesfehérvári Tankerületi Központtól úgy értesült, hogy két kollégiumukban soron kívül is végeztek fertőtlenítést, de a Szakképzési Centrum is felmérte az általa fenntartott intézményeket és ahol szükséges volt, megtette a megelőző intézkedéseket. 

„Az Árpád Technikumban a fertőtlenítés első körben nagy mértékben csökkentette a baktériumszámot a vízvezetékrendszerben, de nem sikerült teljes mértékben eltávolítani. A fertőtlenítést megismételjük, jelenleg a hatóidő leteltét várjuk” – olvasható Cser-Palkovics András közösségi oldalán.

Szó esik továbbá arról is, hogy elkezdték felmérni, hogy melyek azok az önkormányzati intézmények, ahol indokolt lehet annak a technológiának a beszerelése, amivel meg lehetne előzni a baktérium megjelenését. Ahol a szakemberek szerint a technológia beszerelése indokolt, ott ez meg fog történni. A bentlakásos intézményeket előnyben részesítik. Végezetül pedig elmondta: mindez időt vesz igénybe, pénzügyi akadálya azonban nem lesz, mert elrendelte a szükséges költségvetési átcsoportosítást.
 

 

