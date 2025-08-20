augusztus 20., szerda

Sikeres pályázat

1 órája

Az egész település közvilágítását korszerűsítik

Sikeresen pályázott Jenő, Nádasdladány és Úrhida, így ennek eredményeképpen hamarosan korszerűsítik a nyertes települések közvilágítását.

Déri Brenda

Konzorciumban pályázott Jenő, Nádasdladány és Úrhida, a sikeres pályázati eredményről pedig Vargha Tünde, Nádasdladány polgármestere számolt be a napokban közösségi oldalán. Mint írta a közvilágítás korszerűsítése Nádasdladány esetében az egész települést érinti és három külön szakaszban tervezik a megvalósítást. 

Az első szakasz, melyre 8 millió forintot kaptak már folyamatban is van és a tervek szerint az idei évben a végére is érnek. Ide tartozik a tervezés, az engedélyeztetések és a főbb utak közvilágításának LED-es korszerűsítése. 

A második és harmadik ütemben az alsóbb rendű utak közvilágításának fejlesztésével folytatják a projektet.

 

