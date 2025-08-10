augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra működik

5 órája

Az EESZT minden funkciója ismét elérhető

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt#betegdokumentumok#EESZT#recept

A NISZ elhárította a rendszerében fellépő hibákat, így a Belügyminisztérium helyreállította az EESZT teljes működését.

Feol.hu

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., amely az Energiaügyi Minisztérium irányítása alatt működik, kijavította a szolgáltatásában keletkezett hibákat. Ennek köszönhetően a Belügyminisztérium helyre tudta állítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) teljes körű működését, így minden funkció ismét elérhető.

Újra zavartalanul működik az e-recept felírása és patikai kiváltása, helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetők a betegdokumentumok, valamint ismét lehet szakrendelési időpontokat foglalni. A tárca tájékoztatása szerint adatvesztés nem történt – közölte vasárnap délelőtt az MTI-vel a Belügyminisztérium.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu