Az EESZT minden funkciója ismét elérhető

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., amely az Energiaügyi Minisztérium irányítása alatt működik, kijavította a szolgáltatásában keletkezett hibákat. Ennek köszönhetően a Belügyminisztérium helyre tudta állítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) teljes körű működését, így minden funkció ismét elérhető.

Újra zavartalanul működik az e-recept felírása és patikai kiváltása, helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetők a betegdokumentumok, valamint ismét lehet szakrendelési időpontokat foglalni. A tárca tájékoztatása szerint adatvesztés nem történt – közölte vasárnap délelőtt az MTI-vel a Belügyminisztérium.