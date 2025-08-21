augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

44 perce

Az alfa generációhoz is szólt a zámolyi polgármester

Címkék#zámolyi#üzenet#Szent István

„Ne félj, csak higgy!” – ezzel a szívhez szóló üzenettel köszöntötte az ünneplőket Sallai Mihály, Zámoly polgármestere augusztus 20-án Búcson, ahová több mint egy évtizede viszik a szentelésre váró kenyereket. Az államalapítás ünnepén koszorúzással zárták a programot.

Feol.hu

Augusztus 20-án Zámoly polgármestere idén is a szlovákiai Búcsra érkezett, ahová szokásuk szerint 140 kenyeret vitt szentelésre. Így ünnepelték az államalapítás évfordulóját: a hagyományos szertartások – az új kenyér megszentelése, valamint koszorúzás – mellett a zámolyi polgármester mondott ünnepi beszédet. Sallai Mihály szavai személyes gondolatokkal, történelmi és generációs reflexiókkal szőtték át az államalapítás jelentőségét. Felidézte: az állam és a nemzet fogalma sokszor összekeveredik a mai fiatal generációk, az Y és Alfa generáció tagjai fejében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar állam és nemzet évszázadok óta fennmaradt, és még a mai, gyorsan változó világban is jelen van a magyar közösség.

Forrás: Önkormányzat

A polgármester a magyar állam határainak különleges történelmi értékére is kitért, rámutatva, hogy Szent István király Máriának ajánlotta fel az országot, így az állam határai és a nemzet határai nem azonosak. Beszédében kiemelte a diaszpórában élő magyar közösségeket is, Torontótól Dobrudzsáig, hangsúlyozva, hogy az állam, a nemzet és az ország minden magyar számára közös érték.

Fotó: Önkormányzat

Az ünnepi gondolatok egyik legerőteljesebb üzenete az Istenbe vetett hit volt.

- Soha ne attól félj, hogy mekkora vihar van előtted, hanem azt nézd, abban bízz, hogy mekkora Isten áll fölötted – fogalmazott Sallai Mihály, egyben bátorítva a jelenlévőket a hitben és a nemzeti összetartozásban. A beszéd mellett az ünnepség hagyományos elemei következtek: megszentelték az új kenyeret, majd koszorúzással tisztelegtek az államalapító Szent István előtt.

Forrás: Önkormányzat

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu