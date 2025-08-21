Az alfa generációhoz is szólt a zámolyi polgármester

Augusztus 20-án Zámoly polgármestere idén is a szlovákiai Búcsra érkezett, ahová szokásuk szerint 140 kenyeret vitt szentelésre. Így ünnepelték az államalapítás évfordulóját: a hagyományos szertartások – az új kenyér megszentelése, valamint koszorúzás – mellett a zámolyi polgármester mondott ünnepi beszédet. Sallai Mihály szavai személyes gondolatokkal, történelmi és generációs reflexiókkal szőtték át az államalapítás jelentőségét. Felidézte: az állam és a nemzet fogalma sokszor összekeveredik a mai fiatal generációk, az Y és Alfa generáció tagjai fejében. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar állam és nemzet évszázadok óta fennmaradt, és még a mai, gyorsan változó világban is jelen van a magyar közösség.

Forrás: Önkormányzat

A polgármester a magyar állam határainak különleges történelmi értékére is kitért, rámutatva, hogy Szent István király Máriának ajánlotta fel az országot, így az állam határai és a nemzet határai nem azonosak. Beszédében kiemelte a diaszpórában élő magyar közösségeket is, Torontótól Dobrudzsáig, hangsúlyozva, hogy az állam, a nemzet és az ország minden magyar számára közös érték.

Fotó: Önkormányzat

Az ünnepi gondolatok egyik legerőteljesebb üzenete az Istenbe vetett hit volt.

- Soha ne attól félj, hogy mekkora vihar van előtted, hanem azt nézd, abban bízz, hogy mekkora Isten áll fölötted – fogalmazott Sallai Mihály, egyben bátorítva a jelenlévőket a hitben és a nemzeti összetartozásban. A beszéd mellett az ünnepség hagyományos elemei következtek: megszentelték az új kenyeret, majd koszorúzással tisztelegtek az államalapító Szent István előtt.