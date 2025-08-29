1 órája
Elmarad a sokak által várt autós fesztivál Fejérben
Méltán várták az autórajongók a most szombatra tervezett eseményt, amit a szervezők kénytelenek voltak lemondani. Az autós fesztivál egy később időpontban lesz megrendezve, így nincs okuk szomorkodni sokáig az érdeklődőknek.
Külső, váratlan okokra hivatkozva elmarad a szombatra tervezett autós fesztivál az alsó Duna-parton. – olvasható a duol.hu oldalán.
A tervek szerint szombaton Dunaújváros alsó Duna-partjára érkezett volna a RedlinerZ autós fesztiválsorozata, ahol luxusautók és egyedi építésű járművek sorakoztak volna fel. A szervezők megfogalmazása szerint az égett gumi illata, a tuningolt motorok dübörgése és a lüktető zenei basszusok adják meg ennek a közösségnek az életérzését.
Az esemény közösségi oldalán azonban váratlanul közölték, hogy a show elmarad.
