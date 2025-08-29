augusztus 29., péntek

Elmarad a sokak által várt autós fesztivál Fejérben

Méltán várták az autórajongók a most szombatra tervezett eseményt, amit a szervezők kénytelenek voltak lemondani. Az autós fesztivál egy később időpontban lesz megrendezve, így nincs okuk szomorkodni sokáig az érdeklődőknek.

Külső, váratlan okokra hivatkozva elmarad a szombatra tervezett autós fesztivál az alsó Duna-parton. – olvasható a duol.hu oldalán.

autós fesztivál
Elmarad a luxus járműveket felsorakoztató autós fesztivál.

A tervek szerint szombaton Dunaújváros alsó Duna-partjára érkezett volna a RedlinerZ autós fesztiválsorozata, ahol luxusautók és egyedi építésű járművek sorakoztak volna fel. A szervezők megfogalmazása szerint az égett gumi illata, a tuningolt motorok dübörgése és a lüktető zenei basszusok adják meg ennek a közösségnek az életérzését. 

Az esemény közösségi oldalán azonban váratlanul közölték, hogy a show elmarad. 

A halasztás részletei, valamint a tervezett új időpont ide kattintva érhető el.

