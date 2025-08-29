Elmarad a sokak által várt autós fesztivál Fejérben

Külső, váratlan okokra hivatkozva elmarad a szombatra tervezett autós fesztivál az alsó Duna-parton. – olvasható a duol.hu oldalán.

Elmarad a luxus járműveket felsorakoztató autós fesztivál.

A tervek szerint szombaton Dunaújváros alsó Duna-partjára érkezett volna a RedlinerZ autós fesztiválsorozata, ahol luxusautók és egyedi építésű járművek sorakoztak volna fel. A szervezők megfogalmazása szerint az égett gumi illata, a tuningolt motorok dübörgése és a lüktető zenei basszusok adják meg ennek a közösségnek az életérzését.

Az esemény közösségi oldalán azonban váratlanul közölték, hogy a show elmarad.

A halasztás részletei, valamint a tervezett új időpont ide kattintva érhető el.