Urbex

2 órája

Még a benzint is kilopták belőle – elhagyatott autóroncsok Székesfehérváron

Címkék#Urbex#Székesfehérvár#autóroncs

Székesfehérvár számos pontján találkozhatunk elhagyatott, évek óta álló autókkal. Az alábbi cikkünkben olvasóink nyomán felkerestük ezeket az autóroncsokat.

Még a benzint is kilopták belőle – elhagyatott autóroncsok Székesfehérváron

Számos elhagyatott autó található Székesfehérváron.

Fotó: Szabó Zsolt

A pláza előtti murvás parkolóban található egy francia rendszámú piros Volkswagen Golf. Az autóroncs igen régóta állhat már elhagyatottan, ugyanis a küszöbök alján nem csak a rozsda, de a moha is megjelent. Elképzelhető, hogy műszaki hiba miatt hagyták az országban a gépjárművet, mivel az autó hazaszállíttatása felérhet akár egy gazdasági totálkárral, így jobbnak látták veszni hagyni a 4. generációs Golfot.

Autóroncs
A francia autóroncs Székesfehérváron vesztegel már egy ideje.
Fotó: Szabó Zsolt

 

A rozsda mellett a moha is megjelent a Golf bal alsó küszöbénél.
Fotó: Szabó Zsolt

Akik gyakran járnak Videoton mérkőzésekre azoknak feltűnhett egy Lada, illetve egy Chrysler Sebring, amelyek nagyjából 3 éve vesztegelnek a Sóstói Stadion parkolójában. Mindkét autót a tulajdonosai ideiglenesen kivonták a forgalomból. A Ladának látszólag néhány évig szerető gazdája lehetett a ladaracing.hu matricából kiindulva, de ma már felnin áll a szocializmus egyik meghatározó típusa. A mellette parkoló kabrió viszont még egészen egyben van,  így lehet hogy még feltámasztásra kerül a 2.7 literes V6-os motorral szerelt amerikai autó.

A Chrysler és a Lada évek óta mementoként áll a Sóstói Stadion előtt.
Fotó: Szabó Zsolt

 

Egy Opel Corsa B Székesfehérvár legrosszabb állapotú autóroncsa

Székesfehérvár legrosszabb állapotú elhagyatott autójának járó díjat valószínűleg egy bevásárlóközpont parkolójában álló Opel Corsa B vihetné haza. A német gyártmányú gépjármű elég keresett a tolvajok körében is, mivel egyre nehezebb hozzá alkatrészt beszerezni. Emiatt ennél a példánynál még az autó kormányát is ellopták – valószínűleg a benne lévő légzsák miatt –, valamint kiszivattyúzták a benne található benzint is. Az autó küszöbei szinte menthetetlenek, illetve valamilyen furcsa okból kifolyólag az olajteknőjét kiszerelték, és az anyósülésre tették.

A beltérből szinte minden használható alkatrészt eltávolítottak.
Fotó: Szabó Zsolt

 

