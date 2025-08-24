augusztus 24., vasárnap

Urbex

2 órája

Furcsa „autótemetővé” vált a bevásárlóközpont parkolója

Címkék#Budai út#székesfehérvár#autóroncs#Opel

A nagyvárosokban szinte megszokott látvány, hogy az utcákon évek óta mozdulatlanul álló, elhagyatott autókkal találkozunk. Olvasóink azonban egy nem hétköznapi jelenségre hívták fel a figyelmünket ezzel kapcsolatban, ugyanis úgy tűnik, valaki autóroncs-halmozásba kezdett az egyik bevásárlóközpont mögött.

Feol.hu

Több okból is furcsa az az autógyűjtemény, amelyet valószínűsíthetően egy ember halmozhatott fel az egyik székesfehérvári bevásárló központ parkolójában. Egyrészt a rendszámok lekérdezése alapján néhánynak még érvényes műszaki vizsgája is van, másrészt ha ezeket bontási, vagy donor célra vásárolta, akkor miért áll az összes szinte érintetlenül látszólag hónapok óta? Mindenesetre, elég lehangoló látványt nyújtanak ezek az autóroncsok.

autóroncs
Számos autóroncs található a bevásárlóközpont mögött, köztük egy érdekes példány is
Fotó: FMH

Az autóroncsok között megbújik egy különleges darab is

Maga a kollekció igen vegyes, de az autók tulajdonosa nagyon kedvelheti az Opel Corsa B generációját, valamint az első generációs Mercedes-Benz A osztályát. Ugyanis ezekből több darab is áll egymás mellett. Ezen kívül még áll a parkolóban többek között egy 2005-ös Audi A3, egy Opel Kangoo furgon és egy Opel Vectra B, valamint egy igazi kuriózum, egy 1989-es Daihatsu Charade amely a Toyota olcsó autóinak almárkája, és a 90-es években volt jelen Magyarországon, majd a 2000-res évek elején megszűnt a márka forgalmazása. Ebben a példányban ráadásul egy igen ritka motor, egy 993 köbcentis dízel egység található.

A három ajtós Daihatsu Charade szinte teljesen kiveszett az utcaképből
Fotó: FMH

 

