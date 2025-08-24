Furcsa „autótemetővé” vált a bevásárlóközpont parkolója

Több okból is furcsa az az autógyűjtemény, amelyet valószínűsíthetően egy ember halmozhatott fel az egyik székesfehérvári bevásárló központ parkolójában. Egyrészt a rendszámok lekérdezése alapján néhánynak még érvényes műszaki vizsgája is van, másrészt ha ezeket bontási, vagy donor célra vásárolta, akkor miért áll az összes szinte érintetlenül látszólag hónapok óta? Mindenesetre, elég lehangoló látványt nyújtanak ezek az autóroncsok.

Számos autóroncs található a bevásárlóközpont mögött, köztük egy érdekes példány is

Fotó: FMH

Az autóroncsok között megbújik egy különleges darab is

Maga a kollekció igen vegyes, de az autók tulajdonosa nagyon kedvelheti az Opel Corsa B generációját, valamint az első generációs Mercedes-Benz A osztályát. Ugyanis ezekből több darab is áll egymás mellett. Ezen kívül még áll a parkolóban többek között egy 2005-ös Audi A3, egy Opel Kangoo furgon és egy Opel Vectra B, valamint egy igazi kuriózum, egy 1989-es Daihatsu Charade amely a Toyota olcsó autóinak almárkája, és a 90-es években volt jelen Magyarországon, majd a 2000-res évek elején megszűnt a márka forgalmazása. Ebben a példányban ráadásul egy igen ritka motor, egy 993 köbcentis dízel egység található.