Urbex

56 perce

Egy éve még eredetvizsgán volt, ma már romhalmaz – a Csór melletti Astra története

#Urbex#Opel Astra#roncs#Csór#roncsautó

A 8-as út mellett a csóri bekötőnél áll egy kerekeitől, és szinte minden értékétől megfosztott Opel Astra H. Az autóroncs érdekessége, hogy tavaly augusztusban még eredetiség vizsgálaton is volt, de azóta szinte mindent elvittek belőle, ami érték.

Egy éve még eredetvizsgán volt, ma már romhalmaz – a Csór melletti Astra története

Teljesen kifosztották a Csór határában álló Opel Astrát

Fotó: Szabó Zsolt

A 63-as úton, Aba veszteglő Fiat Seicentóról írt cikkünk után egyik olvasónk jelezte, hogy Csórnál még a Fiatnál is rosszabb állapotú autóroncs vesztegel. Ellátogattunk a helyszínre, ahol megerősítést nyert ez a megállapítás. A járművet megfosztották kerekeitől, jelenleg féloldalasan, téglákkal kiékelve áll. Egy ilyen látvány után az már szinte természetes, hogy katalizátor nincs az autó alatt, hiányoznak az autó hátsó lámpái, valamint a jobb oldali első fényszóró is – érdekes, a bal oldalit nem vitték el.

autóroncs
Az autóroncsból minden értéket elvittek
Fotó: Szabó Zsolt

Egy éve még az utakat szelte, mára autóroncs lett

Az Opel Astra ablakára ragasztott rendszám azonosító matrica alapján, a JSZP-ből lekértük az autó adatait. Ebből kiderült, hogy a jármű majdnem napra pontosan egy éve, 2024. augusztus 14-én eredetvizsgán esett át, ahol mindent rendben találtak. Mivel az autónak viszonylag magas volt a futásteljesítménye (372 ezer kilométer), elképzelhető, hogy az 1.7 literes CDTI dízelmotorban megállt a turbó, amel, ha nem volt időben cserélve, vagy karbantartva, ennyi kilométer után szinte „természetes”, hogy tönkremegy. Lehetséges, hogy pont itt Csórnál adta meg magát az autó, így inkább jobbnak látta „veszni hagyni” tulajdonosa, mintsem hazatrélereztetni és megjavíttatni, mert egy turbócsere igen költséges mutatvány tud lenni. 

Továbbá megtudtuk azt is, hogy az autót a hatóság ideiglenesen kivonta a forgalomból, és elrendelte a gépjármű lefoglalását, így ahogyan a Fiat esetében, itt is hamarosan elszállításra kerül az Opel. Hiába tartja úgy a mondás hogy „az Opel sose kop el”, hát úgy néz ki ez igenis elkopott, és jelenleg inkább úgy néz ki, hogy a roncstelepen fogja végezni, mintsem az, hogy valaki majd megmenti.  

 

