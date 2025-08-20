Ünnep és közösség: Sárbogárdon is méltósággal emlékeztek Szent István örökségére!

Az augusztus 20-i ünnepséget Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében a közös múlt és a jövő építésének fontosságát hangsúlyozta. A Himnusz közös eléneklése után a tér ünnepi hangulatot öltött, méltó keretet adva az államalapítás napjához. A város megújult központja, a rendezvényeknek immár modern és rendezett környezetet biztosító Hősök tere, valamint a megszépült művelődési ház is emelte az esemény fényét.

Augusztus 20., közösségi alkalom az ünnep minden évben! Fotó: Bokányi Zsolt

Örökség és emlékezés: levéltári dokumentum Sárbogárdnak

A díjátadók előtt a Petőfi Kulturális Program „Légy büszke az örökségedre” című projekt keretében Szima Viktória, a Fejér Vármegyei Levéltár munkatársa méltatta Sárbogárd történelmét. Az ünnepi beszéd után a városnak egy különleges ajándékot is átadott: Rohonczy István úr 1903-ban készült háztervét, egy gyönyörűen bekeretezett, eredeti levéltári dokumentumot. Az értékes tervrajzot a város polgármestere vette át, amely Sárbogárd múltjának és kulturális örökségének egyik emléke.

Hargitai Lajos (b) lett a város díszpolgára, az elismerést Sükösd Tamás (k) polgármester és Novák Kovács Zsolt (j) alpolgármester adták át! Fotó: Hargitai-Kiss Virág

Elismerések és kitüntetések az ünnep alkalmából

Az önkormányzat képviselő-testülete több olyan személyiséget és közösséget méltatott, akik munkájukkal gazdagították Sárbogárd életét:

Sárbogárd Város Díszpolgára címet Hargitai Lajos, nyugalmazott népművelő könyvtáros kapta.

Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetést Horváth István, a művelődési ház igazgatója vehette át.

Posztumusz díjban részesült Kapoli Zoltán, nyugalmazott rendőr alezredes.

A Gazdasági Fejlődésért kitüntetést Barta György, valamint Németh László és Németh Attila, a Légió Cégcsoport képviselői kapták.

A Város Sportjáért kitüntetésben Fekete Zétény Gábor részesült kiemelkedő sporteredményeiért.

A kitüntetettek méltatását és a köszöntő szavakat Novák Kovács Zsolt alpolgármester mondta, a díjakat pedig Sükös Tamás polgármesterrel közösen adták át, az önkormányzat nevében. Az eseményen jelen volt Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is.

Az eseményen részt vett Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője is! Fotó: Bokányi Zsolt

Augusztus 20., az ünnep közösségi élménnyé vált!

A díjátadót követően színes kulturális és családi programok szórakoztatták a résztvevőket: gyermekműsorok, zenés előadások, valamint a városközpontban felállított játszóházi elemek. A sokszínű rendezvény azt mutatta meg, hogy Sárbogárd nemcsak múltjára büszke, hanem élő, pezsgő közösségként tekint a jövőre is.



