Augusztus 20.

1 órája

Megszentelték, majd megszegték az új kenyeret Enyingen

Ahogy országszerte sok helyen, úgy Enyingen is az államalapításra emlékeztek augusztus 20-án, szerdán.

Déri Brenda
Kitüntetések átadásával, az új kenyér megszentelésével és ünnepi műsorral készült Enying városa, hogy megünnepelje nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át. A szokottól eltérő módon a városi ünnepségnek a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont, ahol vendégként köszönthették Varga Gábor országgyűlési képviselőt is. A megjelenteket Kiss Norbert Ivó polgármester köszöntötte. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy történelmünk egyik legfontosabb sorsdöntő eseménye az államalapítás volt, amely Szent István királyunkhoz köthető.

– A magyar királyok között a legnagyobbnak Szent Istvánt tartották, aki annak idején a keresztény hit alapján épített egy erős, nyugati államot. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy e döntés jó volt, hiszen mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében – hangzott el a városvezetőtől.

Megszentelték az új kenyeret Enyingen

Fotók: DB / FMH

Az ünnepi beszédet követően Ébner Vilmos római katolikus plébános és Iván Géza református lelkész megszentelte az új kenyeret, amit később a polgármester megszegett. De az önkormányzati kitüntetések és elismeréseket is ezen az alkalmon adták át.

Őket tüntették ki augusztus 20-án

Enying Város Érdemrend kitüntetésben részesült Kőrösi Sándor, hivatali munkatárs kiemelkedő közszolgálati tevékenységéért.

Kiváló Közszolgálatért kitüntetést vehetett át Erdélyi Csilla óvodapedagógus innovatív óvodapedagógusi munkájáért.

Önkormányzati elismerő oklevelet adományoztak továbbá Hardi Henriettnek a Rozmaring Nyugdíjasklub vezetőjeként végzett fáradhatatlan munkájáért, valamint Petrics Istvánné vezető ápolónak, aki 25 éve dolgozik az idősgondozás és idősápolás területén a városban. Munkáját lelkiismeretesen, áldozatosan és példamutatóan végzi.

 

A rendezvény ezt követően a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsorával zárult.


 


 

 

