Megszentelték, majd megszegték az új kenyeret Enyingen

Kitüntetések átadásával, az új kenyér megszentelésével és ünnepi műsorral készült Enying városa, hogy megünnepelje nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át. A szokottól eltérő módon a városi ünnepségnek a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont, ahol vendégként köszönthették Varga Gábor országgyűlési képviselőt is. A megjelenteket Kiss Norbert Ivó polgármester köszöntötte. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy történelmünk egyik legfontosabb sorsdöntő eseménye az államalapítás volt, amely Szent István királyunkhoz köthető.

– A magyar királyok között a legnagyobbnak Szent Istvánt tartották, aki annak idején a keresztény hit alapján épített egy erős, nyugati államot. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy e döntés jó volt, hiszen mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében – hangzott el a városvezetőtől.