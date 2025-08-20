2 órája
Megszentelték, majd megszegték az új kenyeret Enyingen
Ahogy országszerte sok helyen, úgy Enyingen is az államalapításra emlékeztek augusztus 20-án, szerdán.
Kitüntetések átadásával, az új kenyér megszentelésével és ünnepi műsorral készült Enying városa, hogy megünnepelje nemzeti ünnepünket, augusztus 20-át. A szokottól eltérő módon a városi ünnepségnek a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont, ahol vendégként köszönthették Varga Gábor országgyűlési képviselőt is. A megjelenteket Kiss Norbert Ivó polgármester köszöntötte. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy történelmünk egyik legfontosabb sorsdöntő eseménye az államalapítás volt, amely Szent István királyunkhoz köthető.
– A magyar királyok között a legnagyobbnak Szent Istvánt tartották, aki annak idején a keresztény hit alapján épített egy erős, nyugati államot. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy e döntés jó volt, hiszen mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében – hangzott el a városvezetőtől.
Megszentelték az új kenyeret EnyingenFotók: DB / FMH
Az ünnepi beszédet követően Ébner Vilmos római katolikus plébános és Iván Géza református lelkész megszentelte az új kenyeret, amit később a polgármester megszegett. De az önkormányzati kitüntetések és elismeréseket is ezen az alkalmon adták át.
Őket tüntették ki augusztus 20-án
Enying Város Érdemrend kitüntetésben részesült Kőrösi Sándor, hivatali munkatárs kiemelkedő közszolgálati tevékenységéért.
Kiváló Közszolgálatért kitüntetést vehetett át Erdélyi Csilla óvodapedagógus innovatív óvodapedagógusi munkájáért.
Önkormányzati elismerő oklevelet adományoztak továbbá Hardi Henriettnek a Rozmaring Nyugdíjasklub vezetőjeként végzett fáradhatatlan munkájáért, valamint Petrics Istvánné vezető ápolónak, aki 25 éve dolgozik az idősgondozás és idősápolás területén a városban. Munkáját lelkiismeretesen, áldozatosan és példamutatóan végzi.
A rendezvény ezt követően a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsorával zárult.