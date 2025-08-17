1 órája
Mutatjuk milyen programokra számíthatunk Fejérben az augusztus 20-ai ünnepségeken
Az államalapítás ünnepe minden évben különleges alkalom. Augusztus 20-án országszerte, így Fejér vármegyében is változatos programokkal emlékezhetünk az államalapításra, ahol a koncertek, tűzijátékok és családi rendezvények mellett hagyományőrző események is várják az érdeklődőket.
Fejér vármegye települései idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. A vármegye számos pontján zenés és kulturális rendezvények, látványos tűzijátékok, hagyományőrző bemutatók, valamint kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló családi programok biztosítják az augusztus 20-ai ünnepi hangulatot. A közösségi események nemcsak a szórakozást, hanem az összetartozás élményét is erősítik, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb kikapcsolódási lehetőséget.
Augusztus 19., kedd
Baracs
18 óra: Államalapítási megemlékezés a szentmisét követően az apátszállási templomkertben.
Bicske
Bicske Szíve park. 17 óra: Három kívánság – a Bab Társulat gyermekelőadása. 18 óra: Oszvald Marika. 19 óra: Szabó P. Szilveszter ünnepi előadása, zongorakísérettel. 21 óra: Pély Barna 50 – nagykoncert.
Előszállás
Kossuth Lajos Művelődési Ház. 15 óra: Kanik Péter polgármester köszöntője. Megemlékezés Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából. A 2024. július 1. és 2025. június 30. között született gyermekek polgárrá fogadása, emléklapok átadása.
Mór
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. A Lamberg-kastély udvara. 15 óra: Golgota. Kiállítás-megnyitó a Kilroy Art gyűjteményéből (Lamberg-kastély, 12-es terem). 16–19 óra: Kézműves-foglalkozások. 16–19 óra: Móri csoportok bemutatkozása. Sütivásár. Kézműves termékek. Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület, Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, Wekerle Sándor Egyesület. 16 órától: Móri csoportok fellépése: Genius Akrobatikus Rock & Roll Club; Senior örömtánc – Ezerjó Nyugdíjas Egyesület; Step and Style Studio – Táncélet KSE; Móri Forgatós Táncegyüttes (senior csoport); Dance Art Táncstúdió; Edelweis Német Nemzetiségi Táncegyüttes; Cirill Táncegyüttes; Rozmaring Táncegyüttes. 18.30 óra: Happy Music Band – Kaiser Tamás és tanítványai. 20 óra: Cimbaliband-koncert. 21.30 óra: Lux Mithras led-show. 22 óra: Utcabál a Tutti zenekarral. Kiegészítő program, 15.30 órától: Kézműves vásár és arcfestés a Szent István parkban a Móri Borvidék TDM-iroda szervezésében. (Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület.)
Pákozd
Kultúra háza, szabadtér. 19 órától: Dirty Slippers zenekar (Republic-slágerek és saját dalok). Sztárvendég: Tóth Zoltán, a Republic együttes alapító tagja. Tűzzsonglőrök. (A rendezvény alatt büfé üzemel.)
Polgárdi
Polgárdi Nyári Fesztivál – Mini. Helyszín: a városháza mögötti tér (Batthyány utca 132.). 15.30 óra: Molnár Orsi gyermekkoncertje. 16.30 óra: Matyi, a ludas (a Bab Társulat gyermekelőadása). 17.15 óra: A Seuso Tehetségkutató Gála sztárjai: Denkó Zora – Dabóczy Áron, Misu-Kiss Rami, Mohácsi Balázs, High Five zenekar. 19, 21.15, 23 és 24 óra: Dj Christian. 20 óra: Moriones-koncert. 22 óra: Dj Regán Lili. 23.30 óra: Henn. 03 óra: Zárás. (A rendezvény a helyi lakosok számára ingyenes! A más településekről érkezők számára az esti programok belépőjeggyel látogathatók.)
Sárosd
A polgármesteri hivatal díszterme. 17.30 óra: Ünnepi beszédet mond Dunkl Gergely polgármester. Az új kenyér megáldása – Mészáros János kanonok, címzetes apát, esperes, püspöki biztos. A Ti-Band népzenei műsora. A Sárosdért emlékérmek átadása.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Királyi Napok.
- 9 óra: „Nem ünnepelni jöttünk, hanem a kegyelet adóját leróni…” – tudományos konferencia a mohácsi csatáról és koráról (Hiemer-ház, házasságkötő terem).
- 10–19 óra: Koronázási Ünnepi Játékok – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget).
- 18 óra: Az államalapító Szent István-emlékérem és -díj ünnepélyes átadása (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház).
- Öreghegyi Mulatság. Fiskális út – Pozsonyi út körforgalom: 16 óra: Nagy Benedek: A szőlőműves című szobrának koszorúzása. Színpadi programok a Bory téren: 15–19 óra: Kézműves-foglalkozások. 15 óra: A Matiné zenekar interaktív gyermekkoncertje. 16 óra: Gólyalábasok produkciója. 17 óra: A bort és az új kenyeret Ugrits Tamás plébános áldja meg. Róth Péter alpolgármester és Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntője. Borlovagrendek felvonulása. Fejér Vármegye Bora, díjátadó. A borlovagrend műsora. 18 óra: Mészáros János Elek előadóművész műsora. 18.30 óra: Operett Maffia. 19.30 óra: Vastag Tamás. 20 óra: PTE Brass Band. 21 óra: Utcabál a Fantom zenekarral. 0 óra: Fény-lézer show. 0.15 óra: Il Silenzio.
Tordas
Falunap. Kiss Zoltán Sportközpont. 18 órától: Szivárvány zenekar. Balkan Fanatik. Dj Nigel Stately. Retró Dj.
Velence
Velence 20+1 – Ünnepeljük együtt városunkat! Tópart utca. 10 óra: Miss Csipop Senior. 10.40 óra: Bodorka Táncegyüttes. 11 óra: Skylar. 11.20 óra: Velencei-tavi Zumba Csapat. 11.40 óra: Sosana. 14 óra: Free Spirit Dance. 14.30 óra: StageUp! Velencei-tavi könnyűzenei tehetségkutató. 16 óra: Velence–Cigánd, öregfiúk barátságos labdarúgó-mérkőzés (focipálya). 17.30 óra: Légibemutató – Rohács Tamás. 17.50 óra: Krausz György polgármester köszöntője. 18 óra: The Biebers. 19.10 óra: StageUp! Eredményhirdetés. 20 óra: Tóth Vera Band. 22 óra: Arató Disco. Zenés időutazás a retrótól napjainkig. Lézershow. Házigazda: Király Kitti és Rákóczi Feri.
Augusztus 20., szerda
Aba
Augusztus 20. Millennium park. 14 óra: I. Abai Ízek Délutánja főzőverseny. Házi kelt tésztás sütemények versenye. Szent István Kupa kispályás labdarúgótorna (Kastélykert utca). 15 óra: Habparty. Kézműves-foglalkozás. 16 óra: Ünnepi műsor: Kenyérszentelés. Beszédet mond Képliné Molnár Ildikó polgármester. Közreműködik a Napvirág Dalkör. 17 óra: Álomtánc Hajnival. 18 óra: Trükklovas bemutató (a Fórum mögötti rendezvénytér). 18.30 óra: Eredményhirdetés. 19 óra: Retró party: Dj Anny. 21 óra: Ünnepi vízijáték.
Adony
8.30 óra: Szentmise és kenyérszentelés a Sarlós Boldogasszony-templomban. 15 óra: Ünnepi műsor és elismerő címek adományozása. Helyszín: a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytere. Közreműködik a Gyöngyvirág Női Kar és a Salina Táncegyüttes, kísér Bálint Domonkos és barátai. „Magyarnak lenni” – Kovács Nóri koncertje.
Bicske
Hősök tere, 8 óra: Katolikus szentmise. 9 óra: Városi ünnepség. Bicske Szíve park: 15 óra: Könyves játszóház. 16 óra: Kirakodóvásár. Habparty. A Mayer Néptáncműhely előadása, táncházzal egybekötve. 16–17 óra: Keressük Bicske kenyerét! A kenyereket az információs sátornál lehet átadni. 17 óra: A Pannoniada Gyermekkórus műsora. 18 óra: I Do Live Duo előadása. 19 óra: Keressük Bicske kenyerét! Eredményhirdetés. 20 óra: Tóth Gabi. 20.45 óra: Past Vibes Streetband. 21.30 óra: Tűzijáték. Kiegészítő programok: játszópark, fotósarok, íjászat. Büfé.
Bodajk
Kegytemplom és zarándokudvar. 10 óra: Szentmise. 11 óra: Koszorúzás. 12 óra: Közös ebéd. 17.30 óra: Bakonyi István előadása. 18.15 óra: Az ünnepi torta felszelése. 18.30 óra: A Táncol„Kodo” Táncegyüttes műsora. 19 óra: A Kákics zenekar koncertje. 20 óra: Harangjáték, Himnusz. (Városi Művelődési Ház Bodajk, Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely.)
Csákvár
Floriana nap a Pihenő parkban, színpadi programokkal. 9.30–18 óra: Floriana sátor: Ingyenes könyvtári beiratkozás. Jótékonysági süteményvásár. Csákvár-totó. Könyves sarok. Könyvszelfi-pont. 10.30, 14 és 17 óra: Papírszínház. 9.30–18 óra: Kalandjátékok. 9.30–13 óra: Élményekre fel! – pecsétgyűjtő játék. 9.30–18 óra: „Medvevilág” körutazás. 10–16 óra: Kreatív alkotósátor. Kézműves-foglalkozások.10–12 óra: Csillámtetoválás. 10–15 óra: Hajfonás. 10 órától: Termelő és kirakodó vásár. 10–13 óra: Csákvár-tallér (0–14 év közötti csákvári gyerekeknek, mely ingyenes kört biztosít a vidámparkban, a dodzsem kivételével). 10 órától: Vidámpark. 10–16 óra: Egészség-sátor. 10–16 óra: Népi játszótér. 10–16 óra: Társasjáték szieszta. Büfé egész nap. 11 óra: Pitypang zenekar. 12 óra: Városebéd. 14–18 óra: Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület (kiállítás a jurtában; népvándorláskori fegyverek, fegyverzetek; íjászkodás). 14.45–15.15 óra: Pacskó Dorka és Kovács Szilárd nosztalgia musical műsora. 15–18 óra: Vadászati gyermekfoglalkoztató. 15.30–16 óra: Városi ünnepség. Ünnepi beszéd. Az új kenyér megáldása és megszegése. Elismerő címek átadása. Közreműködik az Összhang Kamarakórus és a Harangvirág Dalkör. 16–16.30 óra: V–XII. századi íjászbemutató. 16.30 óra: Kuna Vali és a HungaroSwing. 17.30–18 óra: Interaktív kutyabemutató. 18.30–19.30 óra: A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület műsora. 20 óra: TNT.
Dunaújváros
Ünnepség és Nyárbúcsúztató Fesztivál. Mondbach-kúria. 15 óra: Köszöntő beszédet mond Pintér Tamás polgármester. 15.10 óra: Közös imádság Baltási Nándor római katolikus plébánossal. 15.30 óra: Kenyérszentelés. 15.45 óra: A Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptáncegyüttes közös műsora. 16.30 óra: A Seprűszínház bábelőadása gyerekeknek. 17.30 óra: A Kirakat együttes koncertje. 19.30 óra: Vasovszki Live koncert show. 21 óra: Lézershow. Gyermekprogramok: 15–19 óra: Arcfestés és csillámtetoválás. Kézműves-foglalkozások a keramikus műhelyben. Magyar mesefigurás alkotó program kicsiknek. Lufihajtogató bohóc. Kincskeresés a kúria udvarában. Ingyen limonádé a gyerekeknek! Felnőtt programok: 15–19 óra: Mondbach-kúria, állandó kiállítás. Történelmi betekintés Pentele egykori életébe (játék). Gasztro sétány. Fröccs terasz és fröccsivó verseny. Ingyen fröccs a felnőtteknek! „Ünnepeljünk együtt!” (Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.)
Enying
Az államalapításra és államalapító Szent István királyunkra emlékező városi ünnepség. Vas Gereben Művelődési Ház. 9 óra: Beszédet mond Kiss Norbert Ivó polgármester. Az új kenyér megszentelése és megszegése. Kitüntetések átadása. „Benned él a magyarság!” – a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsora.
Ercsi
Nagyboldogasszony Kegytemplom, 10 óra: A szentmisét celebrálja és az új kenyeret megáldja Szeleczky Csaba katolikus plébános. „Benned él a magyarság!” – Jegercsik Csaba színművész és Eszlári Judit énekművész műsora. Köszöntőt mond Gólics Ildikó polgármester. (Ercsi Város Önkormányzata, Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár.)
Gárdony
14 órától: Szent István király és az államalapítás ünnepe. Helyszín: Dinnyési Hagyományőrző Központ. 14 óra: Városi ünnepség. Az Iglice Népdalkör műsora. Beszédet mond Csordásné Bölcsics Márta, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Áldást mond Karl Melinda református lelkipásztor. Az új kenyeret megszenteli Páli Balázs katolikus plébános. Közreműködik Jónás Krisztina énekművész és Abonyi Krisztina zongoraművész. 14 órától: Kenyérünnep. 14–18 óra: Kenyérvásár, kenyérlángos, perechajtogatás Kemencés Tekivel. Bazsarózsa Népi Játékpark: fa körhinta, utazó skanzen, lisztes kukoricás foglalkoztató, parasztolimpia sorversenyek, vetélkedő játékmesterrel. M-Art: táskadísz készítése bútorfestési technikával és termés-ékszer készítése. Az Iglice Népdalkör süteményvására. Frissítők és üdítők gyerekeknek és felnőtteknek. 15.15 óra: Tarkabarka dalok, a Katáng zenekar gyermekműsora. 16.15 óra: Nyárádselyei, somogyi és felcsíki táncok – Bodorka Táncegyüttes és Tóth Luca zenekara. 17 óra: Táncház.
Kincsesbánya
Szent István király emlékezete. Az új kenyér ünnepe. 10 óra: Koszorúzás a Kopjafánál, és ezt követően az új kenyér megszegése a falukemencénél. „Ünnepeljünk együtt!” (Kincsesbánya Község Önkormányzata, polgármestere és képviselő-testülete.)
Lepsény
10 óra: Szentmise a katolikus templomban. 10.40 óra: Ünnepi megemlékezés a Szent István-emlékműnél. 11 óra: Települési elismerések átadása a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Lovasberény
Ünnepeljünk együtt! Róna József Művelődési Ház. 15 óra: Kiállítás-megnyitó – Illatok, ízek, formák (a Hagyományok Háza utazó kiállítása). 15 óra: Hungarikum Játéktér (óriás játékok a hungarikumok jegyében). Kreatív foglalkozás. 15.30 óra: Az új kenyér szentelése. 15.40 óra: Beszédet mond Südi Mihály polgármester. 16 óra: A szegény gazdagok és a gazdag szegények – a Lovasberényi Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Kör előadása. 16.35 óra: A Gyémánt mazsorett csoport műsora. 17 óra: Nagy Sándor műsora. 18 óra: A Lovasberényi Felnőtt Néptánccsoport műsora. Utána táncház.
Martonvásár
Ünnepség az államalapítás és Szent István királyunk tiszteletére. Szent Anna Plébánia, templomkert. 8.30 óra: Szentmise a plébániatemplomban. 9.30 óra: Kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi műsor a Százszorszép Táncegyüttes közreműködésével. 10.15 óra: Fénytörés. Kárpáti József festőművész kiállításának megnyitója a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ kiállítótermében. (A kiállítás megtekinthető szeptember 14-éig, hétfőtől péntekig 15–18 óra, szombaton és vasárnap 9–12 és 15–18 óra között.)
Mezőszentgyörgy
15 óra: A Szeretlek Mezőszentgyörgy Közösségi Klub lángossal, lufival, ugrálóvárral és kézműves-foglalkozással várja a gyerekeket és szüleiket a tájháznál. 17 óra: Ünnepi megemlékezés a tájháznál. Beszédet mond Ádám Zsolt polgármester. Az egyházak képviselői megáldják az új kenyeret.
Mór
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. A Lamberg-kastély udvara. 16.30 óra: A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. 17 óra: Ünnepi köszöntők nemzeti ünnepünk alkalmából. Beszédet mond Törő Gábor országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés. Fellép a Kákics együttes. Koszorúzás a Szent István-szobornál. 20 óra: Bor, mámor, szerelem – Kis esti operettkoktél (belépődíjas). Esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház. Ezen a napon a Lamberg-kastély állandó kiállításai ingyenesen tekinthetők meg az alábbi tárlatvezetési időpontokban: 10, 12, 13.30 és 15 óra. (Szervező: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely; Mór Városi Önkormányzat.)
Nagyvenyim
Szent Bernát Arborétum, 11 óra: Ünnepi beszédet mond Zseli József, az önkormányzat képviselő-testülete egészségügyi, szociális és humánerőforrás bizottságának elnöke. Az új kenyeret megszenteli Kristofory Valter atya. Záró gondolatok: Jakab Erika református lelkipásztor. Közreműködők: Aranydaru Dalkör, Nagyvenyimi Táncegyüttes.
Pákozd
Római katolikus templom. 8 óra: Szentmise. Ökumenikus kenyérszentelés. Hősök tere. 9 óra: Koszorúzás a Szent István-szobornál.
Polgárdi
Polgárdi Nyári Fesztivál – Mini. Helyszín: a városháza mögötti tér (Batthyány utca 132.). 9 óra: Szent István-napi búcsú (kirakodóvásár, vidámpark). 9.30 óra: Ünnepi szentmise (katolikus templom). 16 óra: Önvédelmi bemutató és Japán dob előadás (Alba Dojo SE). 16.30 óra: Hungarikum együttes. 17.30 óra: Relevé Jazz Balett Tánccsoport. 18 óra: Oszvald Marika. 19 óra: Szent István-napi ünnepség. Sztárvendég: Varga Miklós. 20.30 óra: Wolf Kati. 21.45 óra: Tűzijáték. 22 óra: Zárás.
Pusztaszabolcs
Zöld Város Szabadidőpark. 13 óra: Löfan Mazsorett Hungary (felvonulás és bemutató). 13.30 óra: Sztupa Gergely, az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi és településfejlesztési bizottsága tagjának ünnepi megemlékezése. A Salina Adony Táncegyüttes bemutatója. 14 óra: Pusztaszabolcs kenyere. (A kenyeret a Me-Ga Egyesület süti a város kemencéjében a helyi gazdák által adományozott búzából készült liszt felhasználásával.) Kenyérszentelés (Baltási Nándor katolikus plébános és Nagy Gábor Csaba református lelkipásztor). A Heniverzum Formáció zenés műsora. Sportlabor (fittségi mérések). 15.30 óra: Óvóbácsi (zenés, interaktív gyermekprogram). 16.15 óra: Nyárzáró habparty a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. A felszentelt kenyér kóstolása a Reform Klub jóvoltából vegetáriánus feltétekkel. A Me-Ga Egyesület kenyérlángos kóstolója a megsütött mennyiség erejéig. 18 óra: Orgonakoncert a Szent Imre-templomban. Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész és Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész koncertje. (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, Barankovics István Alapítvány.)
Rácalmás
Rácalmási városnap. Jankovich-kúria. 13.30 óra: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. 14 óra: Rácalmási Napsugár Asszonykórus. 14.15 óra: Rácalmási Barina Néptáncegyüttes (a kúria hátsó parkjában). 14.30 óra: Töredékek. Király István hagyatékából. Mentett értékek kiállítása (kiállítás-megnyitó a főépületben.) 15–20 óra: Ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark, kézműves játszóház (a kúria hátsó parkjában). 15 óra: Íjászbemutató és íjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal (a Pokol Pince felett). 15.30 óra: Savoy Társulat: Bevetésre Kutyik! (Gyermekelőadás.) 16.30 óra: Ünnepi köszöntők, kitüntetések átdása, kenyérszentelés és kenyérszegés. 20 óra: Tombolasorsolás. 18 óra: Honeybeast. 20.30 óra: Hooligans (színpadtér). (A rendezvény főszervezője: Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei.)
Sárbogárd
Városi ünnepség a Hősök terén. 15 óra: Beszédet mond Sükösd Tamás polgármester. Kitüntetések átadása. „Légy büszke az örökségedre!” – a Petőfi Program keretében helytörténeti dokumentum átadása. 15 órától: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek Szloboda Mariannával. Arcfestés Ágival és Diával. Ugrálóvár. 16 óra: A Pitypang zenekar gyermekműsora. 17 óra: A Panic Crew Hiphop Tánccsoport műsora. 17.30 óra: A TenDance Táncklub előadása. 18 óra: Singh Viki. 19 óra: Gájer Bálint. (Sárbogárd Város Önkormányzata.)
Szabadbattyán
Megemlékezés. Katolikus templom. 10 óra: Szentmise. Kenyérszentelés – Mayer László helyettes esperes, plébános. Beszédet mond Kovács Péter polgármester. Énekel Dabóczy Áron.
Székesfehérvári Királyi Napok. Szent István ünnepe.
10–17 óra: István, az államalapító – kódfejtős, nyomozós játék (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).
10–19 óra: Koronázási Ünnepi Játékok – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget).
10.30 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise, a szentmisét bemutatja Spányi Antal megyés püspök (Szent István király-székesegyház).
13–17 óra: Hagyományaink augusztus 20-án – családi foglalkozások (Szent István Király Múzeum, díszudvar).
17.15 óra: Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család 23 tagjával, hagyományőrzőkkel, zenészekkel a Koronás park – Fő utca – Szent István tér útvonalon.
17.30 óra: Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).
18 óra: Ünnepi közgyűlés (Szent István tér).
20 óra: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertszerű előadása (Zichy-színpad).
Székesfehérvár-Kisfalud
Kisfaludi Közösségi Ház. 17 óra: Kenyérszentelő. Ünnepi köszöntőt mond Bódizs Tamás, az Aranybulla Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az új kenyeret Ugrits Tamás plébános áldja meg. Közreműködik a Búzavirág Dalkör és az Abajka citerazenekar. Az ünnepség zárásaként a kisfaludiak közösen fogyasztják el a megszentelt kenyeret.
Tordas
Kiss Zoltán Sportközpont. 18 órától: Ünnepi műsor. Ökumenikus kenyérszentelés. Lézershow.
Zámoly
11 óra: Szentmise a Szent Lőrinc vértanú Plébániatemplomban. Majd azt követően kenyérszentelés a Szent István parkban