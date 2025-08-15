Tűzijáték, habparti, kenyérszegés – Így ünnepel Fejér megye augusztus 20-án

Enying: Az államalapításra és államalapító Szent István királyunkra emlékező városi ünnepség. Vas Gereben Művelődési Ház. 9 óra: Beszédet mond Kiss Norbert Ivó polgármester. Az új kenyér megszentelése és megszegése. Kitüntetések átadása. „Benned él a magyarság!” – a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsora.

Ercsi: Államalapításunk ünnepe. Nagyboldogasszony Kegytemplom. 10 óra: A szentmisét celebrálja és az új kenyeret megáldja Szeleczky Csaba katolikus plébános. „Benned él a magyarság!” – Jegercsik Csaba színművész és Eszlári Judit énekművész műsora. Köszöntőt mond Gólics Ildikó polgármester. (Ercsi Város Önkormányzata, Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár.)

Gárdony: 14 órától: Szent István király és az államalapítás ünnepe. Helyszín: Dinnyési Hagyományőrző Központ. 14 óra: Városi ünnepség. Az Iglice Népdalkör műsora. Beszédet mond Csordásné Bölcsics Márta, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Áldást mond Karl Melinda református lelkipásztor. Az új kenyeret megszenteli Páli Balázs katolikus plébános. Közreműködik Jónás Krisztina énekművész és Abonyi Krisztina zongoraművész. 14 órától: Kenyérünnep. 14–18 óra: Kenyérvásár, kenyérlángos, perechajtogatás Kemencés Tekivel. Bazsarózsa Népi Játékpark: fa körhinta, utazó skanzen, lisztes kukoricás foglalkoztató, parasztolimpia sorversenyek, vetélkedő játékmesterrel. M-Art: táskadísz készítése bútorfestési technikával és termés-ékszer készítése. Az Iglice Népdalkör süteményvására. Frissítők és üdítők gyerekeknek és felnőtteknek. 15.15 óra: Tarkabarka dalok, a Katáng zenekar gyermekműsora. 16.15 óra: Nyárádselyei, somogyi és felcsíki táncok – Bodorka Táncegyüttes és Tóth Luca zenekara. 17 óra: Táncház.

Kincsesbánya: Államalapítás. Szent István király emlékezete. Az új kenyér ünnepe. 10 óra: Koszorúzás a Kopjafánál, és ezt követően az új kenyér megszegése a falukemencénél. „Ünnepeljünk együtt!” (Kincsesbánya Község Önkormányzata, polgármestere és képviselő-testülete.)

Lepsény: Ünnepség Szent István királyunk és az államalapítás tiszteletére. 10 óra: Szentmise a katolikus templomban. 10.40 óra: Ünnepi megemlékezés a Szent István-emlékműnél. 11 óra: Települési elismerések átadása a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Lovasberény: Ünnepeljünk együtt! Róna József Művelődési Ház. 15 óra: Kiállítás-megnyitó – Illatok, ízek, formák (a Hagyományok Háza utazó kiállítása). 15 óra: Hungarikum Játéktér (óriás játékok a hungarikumok jegyében). Kreatív foglalkozás. 15.30 óra: Az új kenyér szentelése. 15.40 óra: Beszédet mond Südi Mihály polgármester. 16 óra: A szegény gazdagok és a gazdag szegények – a Lovasberényi Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Kör előadása. 16.35 óra: A Gyémánt mazsorett csoport műsora. 17 óra: Nagy Sándor műsora. 18 óra: A Lovasberényi Felnőtt Néptánccsoport műsora. Utána táncház.

Martonvásár: Ünnepség az államalapítás és Szent István királyunk tiszteletére. Szent Anna Plébánia, templomkert. 8.30 óra: Szentmise a plébániatemplomban. 9.30 óra: Kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi műsor a Százszorszép Táncegyüttes közreműködésével. 10.15 óra: Fénytörés. Kárpáti József festőművész kiállításának megnyitója a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ kiállítótermében. (A kiállítás megtekinthető szeptember 14-éig, hétfőtől péntekig 15–18 óra, szombaton és vasárnap 9–12 és 15–18 óra között.)

Mezőszentgyörgy: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. 15 óra: A Szeretlek Mezőszentgyörgy Közösségi Klub lángossal, lufival, ugrálóvárral és kézműves-foglalkozással várja a gyerekeket és szüleiket a tájháznál. 17 óra: Ünnepi megemlékezés a tájháznál. Beszédet mond Ádám Zsolt polgármester. Az egyházak képviselői megáldják az új kenyeret.

Mór: Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. A Lamberg-kastély udvara. 16.30 óra: A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. 17 óra: Ünnepi köszöntők nemzeti ünnepünk alkalmából. Beszédet mond Törő Gábor országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés. Fellép a Kákics együttes. Koszorúzás a Szent István-szobornál. 20 óra: Bor, mámor, szerelem – Kis esti operettkoktél (belépődíjas). Esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház. Ezen a napon a Lamberg-kastély állandó kiállításai ingyenesen tekinthetők meg az alábbi tárlatvezetési időpontokban: 10, 12, 13.30 és 15 óra. (Szervező: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely; Mór Városi Önkormányzat.)

Nagyvenyim: Az új kenyér ünnepe. Szent Bernát Arborétum. 11 óra: Ünnepi beszédet mond Zseli József, az önkormányzat képviselő-testülete egészségügyi, szociális és humánerőforrás bizottságának elnöke. Az új kenyeret megszenteli Kristofory Valter atya. Záró gondolatok: Jakab Erika református lelkipásztor. Közreműködők: Aranydaru Dalkör, Nagyvenyimi Táncegyüttes.

Pákozd: Szent István-nap. Római katolikus templom. 8 óra: Szentmise. Ökumenikus kenyérszentelés. Hősök tere. 9 óra: Koszorúzás a Szent István-szobornál.

Polgárdi: Polgárdi Nyári Fesztivál – Mini. Helyszín: a városháza mögötti tér (Batthyány utca 132.). 9 óra: Szent István-napi búcsú (kirakodóvásár, vidámpark). 9.30 óra: Ünnepi szentmise (katolikus templom). 16 óra: Önvédelmi bemutató és Japán dob előadás (Alba Dojo SE). 16.30 óra: Hungarikum együttes. 17.30 óra: Relevé Jazz Balett Tánccsoport. 18 óra: Oszvald Marika. 19 óra: Szent István-napi ünnepség. Sztárvendég: Varga Miklós. 20.30 óra: Wolf Kati. 21.45 óra: Tűzijáték. 22 óra: Zárás.

Pusztaszabolcs: Szent István-nap. Zöld Város Szabadidőpark. 13 óra: Löfan Mazsorett Hungary (felvonulás és bemutató). 13.30 óra: Sztupa Gergely, az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi és településfejlesztési bizottsága tagjának ünnepi megemlékezése. A Salina Adony Táncegyüttes bemutatója. 14 óra: Pusztaszabolcs kenyere. (A kenyeret a Me-Ga Egyesület süti a város kemencéjében a helyi gazdák által adományozott búzából készült liszt felhasználásával.) Kenyérszentelés (Baltási Nándor katolikus plébános és Nagy Gábor Csaba református lelkipásztor). A Heniverzum Formáció zenés műsora. Sportlabor (fittségi mérések). 15.30 óra: Óvóbácsi (zenés, interaktív gyermekprogram). 16.15 óra: Nyárzáró habparty a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. A felszentelt kenyér kóstolása a Reform Klub jóvoltából vegetáriánus feltétekkel. A Me-Ga Egyesület kenyérlángos kóstolója a megsütött mennyiség erejéig. 18 óra: Orgonakoncert a Szent Imre-templomban. Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész és Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész koncertje. (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, Barankovics István Alapítvány.)

Rácalmás: Rácalmási városnap. Jankovich-kúria. 13.30 óra: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. 14 óra: Rácalmási Napsugár Asszonykórus. 14.15 óra: Rácalmási Barina Néptáncegyüttes (a kúria hátsó parkjában). 14.30 óra: Töredékek. Király István hagyatékából. Mentett értékek kiállítása (kiállítás-megnyitó a főépületben.) 15–20 óra: Ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark, kézműves játszóház (a kúria hátsó parkjában). 15 óra: Íjászbemutató és íjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal (a Pokol Pince felett). 15.30 óra: Savoy Társulat: Bevetésre Kutyik! (Gyermekelőadás.) 16.30 óra: Ünnepi köszöntők, kitüntetések átdása, kenyérszentelés és kenyérszegés. 20 óra: Tombolasorsolás. 18 óra: Honeybeast. 20.30 óra: Hooligans (színpadtér). (A rendezvény főszervezője: Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei.)

Sárbogárd: Szent István király – Államalapítás – Új kenyér. Városi ünnepség a Hősök terén. 15 óra: Beszédet mond Sükösd Tamás polgármester. Kitüntetések átadása. „Légy büszke az örökségedre!” – a Petőfi Program keretében helytörténeti dokumentum átadása. 15 órától: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek Szloboda Mariannával. Arcfestés Ágival és Diával. Ugrálóvár. 16 óra: A Pitypang zenekar gyermekműsora. 17 óra: A Panic Crew Hiphop Tánccsoport műsora. 17.30 óra: A TenDance Táncklub előadása. 18 óra: Singh Viki. 19 óra: Gájer Bálint. (Sárbogárd Város Önkormányzata.)

Szabadbattyán: Államalapításunk ünnepe. Megemlékezés. Katolikus templom. 10 óra: Szentmise. Kenyérszentelés – Mayer László helyettes esperes, plébános. Beszédet mond Kovács Péter polgármester. Énekel Dabóczy Áron.

Székesfehérvár: Székesfehérvári Királyi Napok. Szent István ünnepe.

10–17 óra: István, az államalapító – kódfejtős, nyomozós játék (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).

10–19 óra: Koronázási Ünnepi Játékok – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget).

10.30 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise, a szentmisét bemutatja Spányi Antal megyés püspök (Szent István király-székesegyház).

13–17 óra: Hagyományaink augusztus 20-án – családi foglalkozások (Szent István Király Múzeum, díszudvar).

17.15 óra: Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család 23 tagjával, hagyományőrzőkkel, zenészekkel a Koronás park – Fő utca – Szent István tér útvonalon.

17.30 óra: Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).

18 óra: Ünnepi közgyűlés (Szent István tér).

20 óra: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertszerű előadása (Zichy-színpad).

Székesfehérvár-Kisfalud: Az új kenyér ünnepe. Kisfaludi Közösségi Ház. 17 óra: Kenyérszentelő. Ünnepi köszöntőt mond Bódizs Tamás, az Aranybulla Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az új kenyeret Ugrits Tamás plébános áldja meg. Közreműködik a Búzavirág Dalkör és az Abajka citerazenekar. Az ünnepség zárásaként a kisfaludiak közösen fogyasztják el a megszentelt kenyeret.

Tordas: Nemzeti ünnep. Kiss Zoltán Sportközpont. 18 órától: Ünnepi műsor. Ökumenikus kenyérszentelés. Lézershow.

Zámoly: Az államalapítás ünnepe. 11 óra: Szentmise a Szent Lőrinc vértanú Plébániatemplomban. Majd azt követően kenyérszentelés a Szent István parkban