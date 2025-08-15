4 órája
Tűzijáték, habparti, kenyérszegés – Így ünnepel Fejér megye augusztus 20-án
Fejér megyében idén is színes programokkal ünnepelhetjük az államalapítást. Augusztus 20. kapcsán a programnaptár számos településen koncerteket, tűzijátékot és családi rendezvényeket tartogat.
Szent István ünnepének formálódását végig tekintve nem lehet elfeledkezni arról, hogy az ünnep évszázadokon át erősen összefonódott a Szűz Mária-kultusszal is, hiszen maga a király imádkozott azért, hogy Nagyboldogasszony napján haljon meg, illetve ő ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Augusztus 20. eredeti tartalmát Szent Istvánra és az államalapításra emlékezve a rendszerváltással nyerte vissza. Ekkortól indulhatott újra a Szent Jobb-körmenet is. Az országgyűlésben komoly vita zajlott róla, hogy melyik nemzeti ünnep (március 15., augusztus 20., október 23.) legyen a magyar állam fő ünnepe, míg végül a honatyák augusztus 20. mellett döntöttek (erről az 1991:VIII. törvénycikk rendelkezett). Mindez pedig a 2011-ben kihirdetett Alaptörvényben is kiemelt helyen szerepel.
Vármegyeszerte az államalapításra és államalapító Szent István királyunkra emlékezünk a települési ünnepségeken.
Augusztus 20-i ünnepi programok
Augusztus 19. (kedd)
Baracs: Szent István ünnepe. 18 óra: Államalapítási megemlékezés a szentmisét követően az apátszállási templomkertben.
Bicske: Ünnepi programok. Bicske Szíve park. 17 óra: Három kívánság – a Bab Társulat gyermekelőadása. 18 óra: Oszvald Marika. 19 óra: Szabó P. Szilveszter ünnepi előadása, zongorakísérettel. 21 óra: Pély Barna 50 – nagykoncert.
Előszállás: Szent István-napi ünnepség. Kossuth Lajos Művelődési Ház. 15 óra: Kanik Péter polgármester köszöntője. Megemlékezés Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából. A 2024. július 1. és 2025. június 30. között született gyermekek polgárrá fogadása, emléklapok átadása.
Mór: Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. A Lamberg-kastély udvara. 15 óra: Golgota. Kiállítás-megnyitó a Kilroy Art gyűjteményéből (Lamberg-kastély, 12-es terem). 16–19 óra: Kézműves-foglalkozások. 16–19 óra: Móri csoportok bemutatkozása. Sütivásár. Kézműves termékek. Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület, Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, Wekerle Sándor Egyesület. 16 órától: Móri csoportok fellépése: Genius Akrobatikus Rock & Roll Club; Senior örömtánc – Ezerjó Nyugdíjas Egyesület; Step and Style Studio – Táncélet KSE; Móri Forgatós Táncegyüttes (senior csoport); Dance Art Táncstúdió; Edelweis Német Nemzetiségi Táncegyüttes; Cirill Táncegyüttes; Rozmaring Táncegyüttes. 18.30 óra: Happy Music Band – Kaiser Tamás és tanítványai. 20 óra: Cimbaliband-koncert. 21.30 óra: Lux Mithras led-show. 22 óra: Utcabál a Tutti zenekarral. Kiegészítő program, 15.30 órától: Kézműves vásár és arcfestés a Szent István parkban a Móri Borvidék TDM-iroda szervezésében. (Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület.)
Pákozd: Szent István-nap. Kultúra háza, szabadtér. 19 órától: Dirty Slippers zenekar (Republic-slágerek és saját dalok). Sztárvendég: Tóth Zoltán, a Republic együttes alapító tagja. Tűzzsonglőrök. (A rendezvény alatt büfé üzemel.)
Polgárdi: Polgárdi Nyári Fesztivál – Mini. Helyszín: a városháza mögötti tér (Batthyány utca 132.). 15.30 óra: Molnár Orsi gyermekkoncertje. 16.30 óra: Matyi, a ludas (a Bab Társulat gyermekelőadása). 17.15 óra: A Seuso Tehetségkutató Gála sztárjai: Denkó Zora – Dabóczy Áron, Misu-Kiss Rami, Mohácsi Balázs, High Five zenekar. 19, 21.15, 23 és 24 óra: Dj Christian. 20 óra: Moriones-koncert. 22 óra: Dj Regán Lili. 23.30 óra: Henn. 03 óra: Zárás. (A rendezvény a helyi lakosok számára ingyenes! A más településekről érkezők számára az esti programok belépőjeggyel látogathatók.)
Sárosd: Augusztus 20-ai ünnepség. A polgármesteri hivatal díszterme. 17.30 óra: Ünnepi beszédet mond Dunkl Gergely polgármester. Az új kenyér megáldása – Mészáros János kanonok, címzetes apát, esperes, püspöki biztos. A Ti-Band népzenei műsora. A Sárosdért emlékérmek átadása.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Királyi Napok.
- 9 óra: „Nem ünnepelni jöttünk, hanem a kegyelet adóját leróni…” – tudományos konferencia a mohácsi csatáról és koráról (Hiemer-ház, házasságkötő terem).
- 10–19 óra: Koronázási Ünnepi Játékok – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget).
- 18 óra: Az államalapító Szent István-emlékérem és -díj ünnepélyes átadása (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház).
- Öreghegyi Mulatság. Fiskális út – Pozsonyi út körforgalom: 16 óra: Nagy Benedek: A szőlőműves című szobrának koszorúzása. Színpadi programok a Bory téren: 15–19 óra: Kézműves-foglalkozások. 15 óra: A Matiné zenekar interaktív gyermekkoncertje. 16 óra: Gólyalábasok produkciója. 17 óra: A bort és az új kenyeret Ugrits Tamás plébános áldja meg. Róth Péter alpolgármester és Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntője. Borlovagrendek felvonulása. Fejér Vármegye Bora, díjátadó. A borlovagrend műsora. 18 óra: Mészáros János Elek előadóművész műsora. 18.30 óra: Operett Maffia. 19.30 óra: Vastag Tamás. 20 óra: PTE Brass Band. 21 óra: Utcabál a Fantom zenekarral. 0 óra: Fény-lézer show. 0.15 óra: Il Silenzio.
Tordas: Falunap. Kiss Zoltán Sportközpont. 18 órától: Szivárvány zenekar. Balkan Fanatik. Dj Nigel Stately. Retró Dj.
Velence: Velence 20+1 – Ünnepeljük együtt városunkat! Tópart utca. 10 óra: Miss Csipop Senior. 10.40 óra: Bodorka Táncegyüttes. 11 óra: Skylar. 11.20 óra: Velencei-tavi Zumba Csapat. 11.40 óra: Sosana. 14 óra: Free Spirit Dance. 14.30 óra: StageUp! Velencei-tavi könnyűzenei tehetségkutató. 16 óra: Velence–Cigánd, öregfiúk barátságos labdarúgó-mérkőzés (focipálya). 17.30 óra: Légibemutató – Rohács Tamás. 17.50 óra: Krausz György polgármester köszöntője. 18 óra: The Biebers. 19.10 óra: StageUp! Eredményhirdetés. 20 óra: Tóth Vera Band. 22 óra: Arató Disco. Zenés időutazás a retrótól napjainkig. Lézershow. Házigazda: Király Kitti és Rákóczi Feri.
Augusztus 20. (szerda)
Aba: Augusztus 20. Millennium park. 14 óra: I. Abai Ízek Délutánja főzőverseny. Házi kelt tésztás sütemények versenye. Szent István Kupa kispályás labdarúgótorna (Kastélykert utca). 15 óra: Habparty. Kézműves-foglalkozás. 16 óra: Ünnepi műsor: Kenyérszentelés. Beszédet mond Képliné Molnár Ildikó polgármester. Közreműködik a Napvirág Dalkör. 17 óra: Álomtánc Hajnival. 18 óra: Trükklovas bemutató (a Fórum mögötti rendezvénytér). 18.30 óra: Eredményhirdetés. 19 óra: Retró party: Dj Anny. 21 óra: Ünnepi vízijáték.
Adony: Államalapító Szent István király ünnepe. 8.30 óra: Szentmise és kenyérszentelés a Sarlós Boldogasszony-templomban. 15 óra: Ünnepi műsor és elismerő címek adományozása. Helyszín: a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár rendezvénytere. Közreműködik a Gyöngyvirág Női Kar és a Salina Táncegyüttes, kísér Bálint Domonkos és barátai. „Magyarnak lenni” – Kovács Nóri koncertje.
Bicske: Ünnepi programok. Hősök tere. 8 óra: Katolikus szentmise. 9 óra: Városi ünnepség. Bicske Szíve park: 15 óra: Könyves játszóház. 16 óra: Kirakodóvásár. Habparty. A Mayer Néptáncműhely előadása, táncházzal egybekötve. 16–17 óra: Keressük Bicske kenyerét! A kenyereket az információs sátornál lehet átadni. 17 óra: A Pannoniada Gyermekkórus műsora. 18 óra: I Do Live Duo előadása. 19 óra: Keressük Bicske kenyerét! Eredményhirdetés. 20 óra: Tóth Gabi. 20.45 óra: Past Vibes Streetband. 21.30 óra: Tűzijáték. Kiegészítő programok: játszópark, fotósarok, íjászat. Büfé.
Bodajk: Szent István-nap. Kegytemplom és zarándokudvar. 10 óra: Szentmise. 11 óra: Koszorúzás. 12 óra: Közös ebéd. 17.30 óra: Bakonyi István előadása. 18.15 óra: Az ünnepi torta felszelése. 18.30 óra: A Táncol„Kodo” Táncegyüttes műsora. 19 óra: A Kákics zenekar koncertje. 20 óra: Harangjáték, Himnusz. (Városi Művelődési Ház Bodajk, Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely.)
Csákvár: Augusztus 20. Floriana nap a Pihenő parkban, színpadi programokkal. 9.30–18 óra: Floriana sátor: Ingyenes könyvtári beiratkozás. Jótékonysági süteményvásár. Csákvár-totó. Könyves sarok. Könyvszelfi-pont. 10.30, 14 és 17 óra: Papírszínház. 9.30–18 óra: Kalandjátékok. 9.30–13 óra: Élményekre fel! – pecsétgyűjtő játék. 9.30–18 óra: „Medvevilág” körutazás. 10–16 óra: Kreatív alkotósátor. Kézműves-foglalkozások.10–12 óra: Csillámtetoválás. 10–15 óra: Hajfonás. 10 órától: Termelő és kirakodó vásár. 10–13 óra: Csákvár-tallér (0–14 év közötti csákvári gyerekeknek, mely ingyenes kört biztosít a vidámparkban, a dodzsem kivételével). 10 órától: Vidámpark. 10–16 óra: Egészség-sátor. 10–16 óra: Népi játszótér. 10–16 óra: Társasjáték szieszta. Büfé egész nap. 11 óra: Pitypang zenekar. 12 óra: Városebéd. 14–18 óra: Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület (kiállítás a jurtában; népvándorláskori fegyverek, fegyverzetek; íjászkodás). 14.45–15.15 óra: Pacskó Dorka és Kovács Szilárd nosztalgia musical műsora. 15–18 óra: Vadászati gyermekfoglalkoztató. 15.30–16 óra: Városi ünnepség. Ünnepi beszéd. Az új kenyér megáldása és megszegése. Elismerő címek átadása. Közreműködik az Összhang Kamarakórus és a Harangvirág Dalkör. 16–16.30 óra: V–XII. századi íjászbemutató. 16.30 óra: Kuna Vali és a HungaroSwing. 17.30–18 óra: Interaktív kutyabemutató. 18.30–19.30 óra: A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület műsora. 20 óra: TNT.
Dunaújváros: Augusztus 20. Ünnepség és Nyárbúcsúztató Fesztivál. Mondbach-kúria. 15 óra: Köszöntő beszédet mond Pintér Tamás polgármester. 15.10 óra: Közös imádság Baltási Nándor római katolikus plébánossal. 15.30 óra: Kenyérszentelés. 15.45 óra: A Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptáncegyüttes közös műsora. 16.30 óra: A Seprűszínház bábelőadása gyerekeknek. 17.30 óra: A Kirakat együttes koncertje. 19.30 óra: Vasovszki Live koncert show. 21 óra: Lézershow. Gyermekprogramok: 15–19 óra: Arcfestés és csillámtetoválás. Kézműves-foglalkozások a keramikus műhelyben. Magyar mesefigurás alkotó program kicsiknek. Lufihajtogató bohóc. Kincskeresés a kúria udvarában. Ingyen limonádé a gyerekeknek! Felnőtt programok: 15–19 óra: Mondbach-kúria, állandó kiállítás. Történelmi betekintés Pentele egykori életébe (játék). Gasztro sétány. Fröccs terasz és fröccsivó verseny. Ingyen fröccs a felnőtteknek! „Ünnepeljünk együtt!” (Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.)
Enying: Az államalapításra és államalapító Szent István királyunkra emlékező városi ünnepség. Vas Gereben Művelődési Ház. 9 óra: Beszédet mond Kiss Norbert Ivó polgármester. Az új kenyér megszentelése és megszegése. Kitüntetések átadása. „Benned él a magyarság!” – a Pesti Zenés Színpad ünnepi műsora.
Ercsi: Államalapításunk ünnepe. Nagyboldogasszony Kegytemplom. 10 óra: A szentmisét celebrálja és az új kenyeret megáldja Szeleczky Csaba katolikus plébános. „Benned él a magyarság!” – Jegercsik Csaba színművész és Eszlári Judit énekművész műsora. Köszöntőt mond Gólics Ildikó polgármester. (Ercsi Város Önkormányzata, Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár.)
Gárdony: 14 órától: Szent István király és az államalapítás ünnepe. Helyszín: Dinnyési Hagyományőrző Központ. 14 óra: Városi ünnepség. Az Iglice Népdalkör műsora. Beszédet mond Csordásné Bölcsics Márta, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Áldást mond Karl Melinda református lelkipásztor. Az új kenyeret megszenteli Páli Balázs katolikus plébános. Közreműködik Jónás Krisztina énekművész és Abonyi Krisztina zongoraművész. 14 órától: Kenyérünnep. 14–18 óra: Kenyérvásár, kenyérlángos, perechajtogatás Kemencés Tekivel. Bazsarózsa Népi Játékpark: fa körhinta, utazó skanzen, lisztes kukoricás foglalkoztató, parasztolimpia sorversenyek, vetélkedő játékmesterrel. M-Art: táskadísz készítése bútorfestési technikával és termés-ékszer készítése. Az Iglice Népdalkör süteményvására. Frissítők és üdítők gyerekeknek és felnőtteknek. 15.15 óra: Tarkabarka dalok, a Katáng zenekar gyermekműsora. 16.15 óra: Nyárádselyei, somogyi és felcsíki táncok – Bodorka Táncegyüttes és Tóth Luca zenekara. 17 óra: Táncház.
Kincsesbánya: Államalapítás. Szent István király emlékezete. Az új kenyér ünnepe. 10 óra: Koszorúzás a Kopjafánál, és ezt követően az új kenyér megszegése a falukemencénél. „Ünnepeljünk együtt!” (Kincsesbánya Község Önkormányzata, polgármestere és képviselő-testülete.)
Lepsény: Ünnepség Szent István királyunk és az államalapítás tiszteletére. 10 óra: Szentmise a katolikus templomban. 10.40 óra: Ünnepi megemlékezés a Szent István-emlékműnél. 11 óra: Települési elismerések átadása a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Lovasberény: Ünnepeljünk együtt! Róna József Művelődési Ház. 15 óra: Kiállítás-megnyitó – Illatok, ízek, formák (a Hagyományok Háza utazó kiállítása). 15 óra: Hungarikum Játéktér (óriás játékok a hungarikumok jegyében). Kreatív foglalkozás. 15.30 óra: Az új kenyér szentelése. 15.40 óra: Beszédet mond Südi Mihály polgármester. 16 óra: A szegény gazdagok és a gazdag szegények – a Lovasberényi Gyermek és Ifjúsági Színjátszó Kör előadása. 16.35 óra: A Gyémánt mazsorett csoport műsora. 17 óra: Nagy Sándor műsora. 18 óra: A Lovasberényi Felnőtt Néptánccsoport műsora. Utána táncház.
Martonvásár: Ünnepség az államalapítás és Szent István királyunk tiszteletére. Szent Anna Plébánia, templomkert. 8.30 óra: Szentmise a plébániatemplomban. 9.30 óra: Kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi műsor a Százszorszép Táncegyüttes közreműködésével. 10.15 óra: Fénytörés. Kárpáti József festőművész kiállításának megnyitója a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ kiállítótermében. (A kiállítás megtekinthető szeptember 14-éig, hétfőtől péntekig 15–18 óra, szombaton és vasárnap 9–12 és 15–18 óra között.)
Mezőszentgyörgy: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. 15 óra: A Szeretlek Mezőszentgyörgy Közösségi Klub lángossal, lufival, ugrálóvárral és kézműves-foglalkozással várja a gyerekeket és szüleiket a tájháznál. 17 óra: Ünnepi megemlékezés a tájháznál. Beszédet mond Ádám Zsolt polgármester. Az egyházak képviselői megáldják az új kenyeret.
Mór: Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál. A Lamberg-kastély udvara. 16.30 óra: A Móri Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. 17 óra: Ünnepi köszöntők nemzeti ünnepünk alkalmából. Beszédet mond Törő Gábor országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés. Fellép a Kákics együttes. Koszorúzás a Szent István-szobornál. 20 óra: Bor, mámor, szerelem – Kis esti operettkoktél (belépődíjas). Esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház. Ezen a napon a Lamberg-kastély állandó kiállításai ingyenesen tekinthetők meg az alábbi tárlatvezetési időpontokban: 10, 12, 13.30 és 15 óra. (Szervező: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely; Mór Városi Önkormányzat.)
Nagyvenyim: Az új kenyér ünnepe. Szent Bernát Arborétum. 11 óra: Ünnepi beszédet mond Zseli József, az önkormányzat képviselő-testülete egészségügyi, szociális és humánerőforrás bizottságának elnöke. Az új kenyeret megszenteli Kristofory Valter atya. Záró gondolatok: Jakab Erika református lelkipásztor. Közreműködők: Aranydaru Dalkör, Nagyvenyimi Táncegyüttes.
Pákozd: Szent István-nap. Római katolikus templom. 8 óra: Szentmise. Ökumenikus kenyérszentelés. Hősök tere. 9 óra: Koszorúzás a Szent István-szobornál.
Polgárdi: Polgárdi Nyári Fesztivál – Mini. Helyszín: a városháza mögötti tér (Batthyány utca 132.). 9 óra: Szent István-napi búcsú (kirakodóvásár, vidámpark). 9.30 óra: Ünnepi szentmise (katolikus templom). 16 óra: Önvédelmi bemutató és Japán dob előadás (Alba Dojo SE). 16.30 óra: Hungarikum együttes. 17.30 óra: Relevé Jazz Balett Tánccsoport. 18 óra: Oszvald Marika. 19 óra: Szent István-napi ünnepség. Sztárvendég: Varga Miklós. 20.30 óra: Wolf Kati. 21.45 óra: Tűzijáték. 22 óra: Zárás.
Pusztaszabolcs: Szent István-nap. Zöld Város Szabadidőpark. 13 óra: Löfan Mazsorett Hungary (felvonulás és bemutató). 13.30 óra: Sztupa Gergely, az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi és településfejlesztési bizottsága tagjának ünnepi megemlékezése. A Salina Adony Táncegyüttes bemutatója. 14 óra: Pusztaszabolcs kenyere. (A kenyeret a Me-Ga Egyesület süti a város kemencéjében a helyi gazdák által adományozott búzából készült liszt felhasználásával.) Kenyérszentelés (Baltási Nándor katolikus plébános és Nagy Gábor Csaba református lelkipásztor). A Heniverzum Formáció zenés műsora. Sportlabor (fittségi mérések). 15.30 óra: Óvóbácsi (zenés, interaktív gyermekprogram). 16.15 óra: Nyárzáró habparty a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. A felszentelt kenyér kóstolása a Reform Klub jóvoltából vegetáriánus feltétekkel. A Me-Ga Egyesület kenyérlángos kóstolója a megsütött mennyiség erejéig. 18 óra: Orgonakoncert a Szent Imre-templomban. Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész és Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész koncertje. (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, Barankovics István Alapítvány.)
Rácalmás: Rácalmási városnap. Jankovich-kúria. 13.30 óra: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. 14 óra: Rácalmási Napsugár Asszonykórus. 14.15 óra: Rácalmási Barina Néptáncegyüttes (a kúria hátsó parkjában). 14.30 óra: Töredékek. Király István hagyatékából. Mentett értékek kiállítása (kiállítás-megnyitó a főépületben.) 15–20 óra: Ingyenes ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark, kézműves játszóház (a kúria hátsó parkjában). 15 óra: Íjászbemutató és íjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal (a Pokol Pince felett). 15.30 óra: Savoy Társulat: Bevetésre Kutyik! (Gyermekelőadás.) 16.30 óra: Ünnepi köszöntők, kitüntetések átdása, kenyérszentelés és kenyérszegés. 20 óra: Tombolasorsolás. 18 óra: Honeybeast. 20.30 óra: Hooligans (színpadtér). (A rendezvény főszervezője: Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei.)
Sárbogárd: Szent István király – Államalapítás – Új kenyér. Városi ünnepség a Hősök terén. 15 óra: Beszédet mond Sükösd Tamás polgármester. Kitüntetések átadása. „Légy büszke az örökségedre!” – a Petőfi Program keretében helytörténeti dokumentum átadása. 15 órától: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek Szloboda Mariannával. Arcfestés Ágival és Diával. Ugrálóvár. 16 óra: A Pitypang zenekar gyermekműsora. 17 óra: A Panic Crew Hiphop Tánccsoport műsora. 17.30 óra: A TenDance Táncklub előadása. 18 óra: Singh Viki. 19 óra: Gájer Bálint. (Sárbogárd Város Önkormányzata.)
Szabadbattyán: Államalapításunk ünnepe. Megemlékezés. Katolikus templom. 10 óra: Szentmise. Kenyérszentelés – Mayer László helyettes esperes, plébános. Beszédet mond Kovács Péter polgármester. Énekel Dabóczy Áron.
Székesfehérvár: Székesfehérvári Királyi Napok. Szent István ünnepe.
10–17 óra: István, az államalapító – kódfejtős, nyomozós játék (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).
10–19 óra: Koronázási Ünnepi Játékok – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget).
10.30 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise, a szentmisét bemutatja Spányi Antal megyés püspök (Szent István király-székesegyház).
13–17 óra: Hagyományaink augusztus 20-án – családi foglalkozások (Szent István Király Múzeum, díszudvar).
17.15 óra: Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család 23 tagjával, hagyományőrzőkkel, zenészekkel a Koronás park – Fő utca – Szent István tér útvonalon.
17.30 óra: Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál (Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert).
18 óra: Ünnepi közgyűlés (Szent István tér).
20 óra: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertszerű előadása (Zichy-színpad).
Székesfehérvár-Kisfalud: Az új kenyér ünnepe. Kisfaludi Közösségi Ház. 17 óra: Kenyérszentelő. Ünnepi köszöntőt mond Bódizs Tamás, az Aranybulla Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az új kenyeret Ugrits Tamás plébános áldja meg. Közreműködik a Búzavirág Dalkör és az Abajka citerazenekar. Az ünnepség zárásaként a kisfaludiak közösen fogyasztják el a megszentelt kenyeret.
Tordas: Nemzeti ünnep. Kiss Zoltán Sportközpont. 18 órától: Ünnepi műsor. Ökumenikus kenyérszentelés. Lézershow.
Zámoly: Az államalapítás ünnepe. 11 óra: Szentmise a Szent Lőrinc vértanú Plébániatemplomban. Majd azt követően kenyérszentelés a Szent István parkban