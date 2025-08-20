Molnár Krisztián lett Lepsény új Díszpolgára

A lepsényi katolikus templomba szentmisére várták a híveket és az ünneplőket augusztus 20-án, szerdán, majd azt követően a Szent István emlékműhöz, hogy együtt emlékezzenek az államalapító Szent Istvánra. Az ünneplők között köszönthették a lepsényiek Varga Gábor országgyűlési képviselőt is. De ezen a napon adta át az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban a települési kitüntetéseket és elismerő okleveleket is.

Az ünnepségen Salamon Béla polgármester úgy fogalmazott, hogy augusztus 20-a nem csupán az államalapítás ünnepe, hanem az ország jelképes születésnapja is.

– Ez a nap Lepsény számára kivételesen fontos, hiszen egyrészről megemlékezünk elődeink érdemére, másrészről pedig ekkor adjuk át kitüntetéseinket, elismerő okleveleinket a település kiváló polgárainak –.

Augusztus 20-i kitüntetettek

Elismerő oklevelet vehetett át a Bait Bait Kft. tulajdonosa, Varga Péter, Csicsek Ferencné gyógyszertári szakasszisztens, Dobronyi Marcell tanuló, Keresztes Nimród Attila tanuló, Lángi Imre kőműves, Nagy Bálint sportvezető, Paál Norbert őrsparancsnok, a Színjáték tanszak, az LMSK felnőtt csapat, Teichel Karolina és Tóth Emília tanulók, valamint Vörös Tibor tanuló.

Lepsényért Emlékplakettet adományoztak Gruber Józsefnénak, Kalapács Ferencnek, Laczi Jánosnénak és Oláh Istvánnak.

Szakmai és közösségi munkájáért Az Év Pedagógusa címet kapta Gobányi Kármen Katalin és Varga Lívia.

Végezetül pedig kiosztották a 40. Díszpolgári címet, melyet minden alkalommal egy olyan személy kapja, aki erősíti azt az eszmét, hogy emberként és magyarként feladatunk van. Feladata, hogy saját maga ötleteivel és elszántságával gazdagabba tegye a közösséget. E címet idén Molnár Krisztiánnak, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének adományozták, ezzel ő lett a legfiatalabb címtulajdonos a díszpolgárok között.

Az elnök meghatottan vette át a címmel járó jelképes ajándékot, majd köszönetét fejezte ki.

– Mind tudjuk azt, hogy egy közösséget vezetni az nem más, mint egy lehetőség a szolgálatra. Hálás vagyok, hogy immáron két évtizede ennek a szolgálatnak a részese lehetek és olyan településekkel, közösségekkel találkozhatok, mint Lepsény és közössége – fogalmazott.