Életmentés pihenőnapon – kitüntették a bátor tűzoltókat

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségén adott át elismeréseket Pintér Sándor belügyminiszter és Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. A miniszteri és a főigazgatói elismeréseket a katasztrófavédelem két olyan munkatársa kapta, akik szolgálati idejükön kívül siettek egy-egy helyszínre, gyors és szakszerű bevatakozásuknak köszönhetően pedig életet is mentettek.

Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmester is főigazgatói elismerésben részesült az augusztus 20-i ünnepen

Forrás: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elismerések augusztus 20-án a katasztrófavédelemnél

Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.

Kundrák Gábor áprilisban egy nap szolgálatváltás után elindult hazafelé autóval, amikor előtte három személyautó és egy kiteherautó összeütközött. A főtörzsőrmester megállt, és azonnal a bajbajutottak segítségére sietett. Először egy idős, fejsérülést szenvedett embert segített ki az autóból, majd egy másik autóból két gyermeket emelt ki. A harmadik autóba egy ember beszorult, akit a sérülése miatt nem tudott kiszabadítani, de folyamatosan tartotta a kapcsolatot a 112-es segélyhívó operátorával, információval segítve a helyszínre érkező tűzoltók, rendőrök és mentők munkáját.

Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Pintér Nándor tűzoltó zászlóst.

Pintér Nándor, a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka szabadnapján nagy füstre figyelt fel július 1-jén Gárdonyban. Azonnal a helyszínre sietett, ahol látta, hogy egy melléképület és a telek melletti füves terület is lángol. A tulajdonos elmondása szerint az épületben két gázpalack, üzemanyag és festék is volt. Pintér Nándor értesítette a mentőket, mikor látta, hogy a tulajdonos égési sérüléseket szenvedett. Mindeközben a tűz már a szomszédos telkeket is veszélyeztette, ezért a szomszédok is megkezdték a tűz megfékezését, míg a szabadnapos tűzoltó kerti locsolótömlővel igyekezett az épülettűz terjedését megállítani. Az önkéntes tűzoltóként is sokszor készenlétet vállaló zászlós védőfelszerelése az autójában volt, így a helyszínen maradt és a hivatásos egységek munkáját tovább segítette – tájékoztatott a katasztrófavédelem.