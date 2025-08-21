augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20-i ünnepség

1 órája

Életmentés pihenőnapon – kitüntették a bátor tűzoltókat

Címkék#augusztus 20#Hősies Helytállás#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#elismerés#katasztrófavédelem

Az államalapítás ünnepének alkalmából adtak át elismeréseket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az eseményen olyan, a katasztrófavédelem kötelékében dolgozó munkatársak kaptak elismerést, akik szabadnapjukon sem voltak restek, és közbelépésükkel segítettek ott, ahol szükség volt rájuk.

Feol.hu
Életmentés pihenőnapon – kitüntették a bátor tűzoltókat

Pajorné Ihász Tünde tű. főtörzsőrmester és Kundrák Gábor tű. főtörzsőrmester

Forrás: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségén adott át elismeréseket Pintér Sándor belügyminiszter és Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. A miniszteri és a főigazgatói elismeréseket a katasztrófavédelem két olyan munkatársa kapta, akik szolgálati idejükön kívül siettek egy-egy helyszínre, gyors és szakszerű bevatakozásuknak köszönhetően pedig életet is mentettek.

Elismerések átadása augusztus 20. alkalmából a katasztrófavédelemnél
Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmester is főigazgatói elismerésben részesült az augusztus 20-i ünnepen
Forrás:  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elismerések augusztus 20-án a katasztrófavédelemnél

  • Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Kundrák Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.

 Kundrák Gábor áprilisban egy nap szolgálatváltás után elindult hazafelé autóval, amikor előtte három személyautó és egy kiteherautó összeütközött. A főtörzsőrmester megállt, és azonnal a bajbajutottak segítségére sietett. Először egy idős, fejsérülést szenvedett embert segített ki az autóból, majd egy másik autóból két gyermeket emelt ki. A harmadik autóba egy ember beszorult, akit a sérülése miatt nem tudott kiszabadítani, de folyamatosan tartotta a kapcsolatot a 112-es segélyhívó operátorával, információval segítve a helyszínre érkező tűzoltók, rendőrök és mentők munkáját. 

  • Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Hősies Helytállásért elismerésben részesítette Pintér Nándor tűzoltó zászlóst.

Pintér Nándor, a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka szabadnapján nagy füstre figyelt fel július 1-jén Gárdonyban. Azonnal a helyszínre sietett, ahol látta, hogy egy melléképület és a telek melletti füves terület is lángol. A tulajdonos elmondása szerint az épületben két gázpalack, üzemanyag és festék is volt. Pintér Nándor értesítette a mentőket, mikor látta, hogy a tulajdonos égési sérüléseket szenvedett. Mindeközben a tűz már a szomszédos telkeket is veszélyeztette, ezért a szomszédok is megkezdték a tűz megfékezését, míg a szabadnapos tűzoltó kerti locsolótömlővel igyekezett az épülettűz terjedését megállítani. Az önkéntes tűzoltóként is sokszor készenlétet vállaló zászlós védőfelszerelése az autójában volt, így a helyszínen maradt és a hivatásos egységek munkáját tovább segítette – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Pintér Nándor tűzoltó zászlós főigazgatói elismerésben részesült
Forrás:  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Pintér Sándor belügyminiszter hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként miniszteri emléktárgyat adományozott Pajorné Ihász Tünde tűzoltó főtörzsőrmesternek, a műszaki osztály segédelőadójának.
Belügyminiszteri elismerést vehetett át Pajorné Ihász Tünde tűzoltó főtörzsőrmester
Forrás:  Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

