Augusztus 20-án is lesz hulladékszállítás Fehérváron, de mi a helyzet a hulladékudvarokkal?

A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint augusztus 20-án, szerdán – az államalapítás ünnepe ellenére – a lakossági hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik, tehát nem lesz változás a szokásos szállítási időpontokban. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy az edényeket reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

Augusztus 20-án is lesz hulladékszállítás Székesfehérváron.

Ugyanezen a napon azonban a Depónia Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálatai, a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és annak hulladéklerakója, valamint a Depónia minden hulladékudvara zárva tart. A cég felhívja a figyelmet, hogy augusztus 20-án ezeken a helyszíneken nem lesz tehát ügyintézés vagy hulladékátvétel. A közlemény szerint az ünnepnap kivételével a szolgáltató további napokon a megszokott nyitvatartás szerint várja az ügyfeleket.