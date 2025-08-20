17 perce
Minden, amire érdemes figyelni mielőtt útnak indultok: ünnepi nyitvatartások és menetrend
Idén augusztus 20-ai nyitvatartás miatt érdemes előre tervezni a bevásárlásokat és az ügyintézést, hiszen az államalapítás ünnepe 2025-ben keddi napra esik. Bár hosszú hétvégét most nem kapunk, a augusztus 20-ai nyitvatartás minden élelmiszerboltban, drogériában és gyógyszertárban változást hoz. Emellett a buszok és vonatok menetrendje is igazodik a nemzeti ünnephez.
A szerdai munkaszüneti nap viszont így is megváltozó, ünnepi nyitvatartást jelent az üzletek esetében, azaz ha ma indulnátok útnak vásárolni vagy tömegközlekedéssel akkor ezt az augusztus 20-ai nyitvatartásokról és menetrendről szóló cikket mindenképp olvassátok el.
Augusztus 20-ai nyitvatartás a boltokban
Az egyes nagyobb élelmiszerboltok eltérő nyitvatartási renddel üzemelnek augusztus 20-án. Ünnepi nyitvatartásukat a Világgazdaság szemlézte.
- A SPAR üzletei augusztus 20-án zarva tartanak, ez alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon működő DeSpar üzletek, amelyek közül több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
- A PENNY üzletei szintén zárva tartanak augusztus 20-án.
- A TESCO minden üzlete, így a hiper- és szupermarketek is zárva lesznek augusztus 20-án.
- A LIDL, az ALDI, a CBA és a PRÍMA üzletei is zárva tartanak a nemzeti ünnep napján.
- Az AUCHAN üzletei szintén zárva lesznek augusztus 20-án.
Egyéb nyitvatartások
A barkácsáruházak és lakberendezési üzletek sem nyitnak ki augusztus 20-án, így felesleges lesz felkeresni például az Ikeát, az OBI-t vagy a Praktikert. A gyógyszertárak közül csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.
Menetrendek az ünnepi időszakban
A MÁV és a Volán tájékoztatása szerint a bevásárlóközpontokat érintő autóbuszok közlekedése is módosul. A buszok és vonatok augusztus 18. és 24. között az alábbi rend szerint közlekednek:
- Augusztus 20. (szerda): munkaszüneti nap
- Augusztus 21. (csütörtök): nyári tanítási szünetes munkanap
- Augusztus 22. (péntek): nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
- Augusztus 23. (szombat): szabadnap
- Augusztus 24. (vasárnap): a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
A székesfehérvári autóbuszok menetrendje az alábbi linken érhető el.
Frissen Fejérből
- Károlyi György és Károlyi Angelica vehette át a Szent István Emlékérem és Díjat
- Rekord mennyiségű adomány gyűlt össze
- Azonnali intézkedéseket tett Székesfehérvár polgármestere a vízbiztonság érdekében
- Elbontják a hírhedt Rádió utcai épületeket
- Ünnepi nyitvatartások és menetrendek augusztus 20-án