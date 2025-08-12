1 órája
Ezer forinttól nyolcmillióig –elképesztő árverési sztorik Fejérből (galéria)
Egy Land Roverre több mint kétszázszor licitáltak, egy másik tétel pedig mindössze ezer forintért kelt el – ilyen szélsőségek is előfordultak a NAV Fejér vármegyei árverésein. Eredics Viktor, a NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási osztályának vezetője mesélt a tavalyi licitharcokról, különleges tételekről, és arról, miért nem kapkod az árveréseken senki az üzletrészek után.
A NAV Fejér vármegyei árverésén tavaly 30 autó és több száz ingóság kelt el, köztük egy Land Rover, amire több mint kétszáz licit érkezett, és egy ponyvás sátor, amiért 4 milliót fizettek
Fotó: NAV
– Milyen vagyontárgyakat találhatunk az árveréseken, és mekkora az érdeklődés irántuk?
– A legnagyobb számban gépjárművek és különféle ingóságok kerülnek kalapács alá. 2024-ben például 30 autót árvereztünk el, de volt köztük teherautó, utánfutó és személygépkocsi is. Egyes típusoknál komoly licitharc alakult ki: előfordult, hogy 2-3 vevő 20-25 alkalommal licitált egymásra, és volt olyan Land Rover, ahol a licitek száma meghaladta a 200-at.
– Hány árverést tartott a NAV Fejérben, és ez hány tételt érintett?
– Csak a gépkocsik értékesítéséhez 64 árverést kellett tartanunk. Egyéb ingóságok esetében 26 adósnál 226 tételt hirdettünk meg, ami több mint 400 árverést jelentett. Ezen felül 14 adós ügyében összesen 26 árverés zajlott üzletrészek értékesítésére.
– Mekkora bevétel származott mindebből, és mekkora volt a megtérülés?
– A gépkocsik eladásából 25,5 millió forint folyt be, ami átlagosan a becsértékek 86%-át jelentette. Egyéb ingóságok értékesítéséből körülbelül 36,5 millió forint bevétel keletkezett. A legolcsóbb tétel 1000 forintért, a legdrágább – egy pár éves Mercedes – 8,25 millió forintért kelt el.
– Mik voltak a tipikus gépkocsik és egyéb vagyontárgyak?
– Az autók között a leggyakoribb márkák a Ford, a Volkswagen és az Opel voltak, de akadt BMW, Audi, Mercedes, sőt Jaguár és Audi TT is. Egyéb vagyontárgyaknál a lefoglalt eszközök jellemzően az adós cég tevékenységi köréhez kapcsolódtak: pékségeknél kemencék, dagasztó- és kiflinyújtógépek; büfékben olajsütők, grillezők, gyrossütők; fagyizóknál fagylaltpultok, hűtők; szervizeknél kéziszerszámok, emelők, centírozógépek. De volt már drón, csocsóasztal, festmény, kutyaruha és talajfúró is.
A NAV Fejér vármegyei árveréseiFotók: NAV
– Akadtak különlegességek az árveréseken?
– Igen, több is. Az egyik legnagyobb bevételt egy ponyvás, acélvázas sátor hozta, kicsivel több mint 4 millió forintért. Külön érdekesség volt az aranynyaklánc, ami 1,2 millió forintért talált gazdára, és a bírósági vagyonelkobzásból származó luxusórák, például TAG Heuer és Doxa.
– Hogy oszlik meg az árverezett tételek tulajdonosai között a cégek és a magánszemélyek aránya?
– Az egyéb ingóságoknál túlnyomórészt cégektől vagy egyéni vállalkozóktól származtak a lefoglalt tételek, mindössze két magánszemélynél tartottunk árverést, ott egy-egy televízió került kalapács alá.
– Mennyire sikeresek az üzletrész-árverések?
– Sajnos nem túl sikeresek. Tavaly mindössze egy esetben sikerült értékesíteni egy üzletrészt, azt is az adós köréhez tartozó személy vásárolta meg. Ennek oka, hogy Magyarországon viszonylag egyszerű és olcsó Kft.-t alapítani, a meghirdetett üzletrészekről pedig a vevők kevés információt kapnak. Ráadásul sokan az üzletrész fogalmát sem ismerik – volt, aki komolyan rákérdezett, hogy az árverésen meghirdetett üzletrész hány négyzetméteres.