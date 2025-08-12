Ezer forinttól nyolcmillióig –elképesztő árverési sztorik Fejérből (galéria)

– Milyen vagyontárgyakat találhatunk az árveréseken, és mekkora az érdeklődés irántuk?

– A legnagyobb számban gépjárművek és különféle ingóságok kerülnek kalapács alá. 2024-ben például 30 autót árvereztünk el, de volt köztük teherautó, utánfutó és személygépkocsi is. Egyes típusoknál komoly licitharc alakult ki: előfordult, hogy 2-3 vevő 20-25 alkalommal licitált egymásra, és volt olyan Land Rover, ahol a licitek száma meghaladta a 200-at.

– Hány árverést tartott a NAV Fejérben, és ez hány tételt érintett?

– Csak a gépkocsik értékesítéséhez 64 árverést kellett tartanunk. Egyéb ingóságok esetében 26 adósnál 226 tételt hirdettünk meg, ami több mint 400 árverést jelentett. Ezen felül 14 adós ügyében összesen 26 árverés zajlott üzletrészek értékesítésére.

– Mekkora bevétel származott mindebből, és mekkora volt a megtérülés?

– A gépkocsik eladásából 25,5 millió forint folyt be, ami átlagosan a becsértékek 86%-át jelentette. Egyéb ingóságok értékesítéséből körülbelül 36,5 millió forint bevétel keletkezett. A legolcsóbb tétel 1000 forintért, a legdrágább – egy pár éves Mercedes – 8,25 millió forintért kelt el.

– Mik voltak a tipikus gépkocsik és egyéb vagyontárgyak?

– Az autók között a leggyakoribb márkák a Ford, a Volkswagen és az Opel voltak, de akadt BMW, Audi, Mercedes, sőt Jaguár és Audi TT is. Egyéb vagyontárgyaknál a lefoglalt eszközök jellemzően az adós cég tevékenységi köréhez kapcsolódtak: pékségeknél kemencék, dagasztó- és kiflinyújtógépek; büfékben olajsütők, grillezők, gyrossütők; fagyizóknál fagylaltpultok, hűtők; szervizeknél kéziszerszámok, emelők, centírozógépek. De volt már drón, csocsóasztal, festmény, kutyaruha és talajfúró is.