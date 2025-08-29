augusztus 29., péntek

Árverezés

1 órája

Értékes műkincseket árvereznek a Fejér vármegyei nagyvállalatnál

Újabb ingóságok kerültek eladósorba az egykori Dunaferr állományából. Az árverésen bárki pályázhat.

Feol.hu

Ahogyan arról folyamatosan beszámol a feol.hu felszámolási eljárás alatt áll a dunaújvárosi egykori Dunaferr cégcsoport, melynek hozományaként számos ingóság és ingatlan került eladásra.

árverés
Árverés keretein belül juthatunk az értékes műalkotásokhoz.
Forrás: duol.hu

A hónapok múlásával egyre több érték kerül eladósorba.

Sorra került már az egykori tanműhely, autók és számos ingatlan is.

Most újabb árverésről számolt be a duol.hu:

Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként. A Dunaferr cégcsoport felszámolási eljárása során most két nagy értékű műalkotás is gazdát cserélhet.

A felszámoló hivatalos hirdetménye szerint a festményeket nyilvános pályázat keretében értékesítik. 

A nyilvános pályázat nem pusztán műtárgyak értékesítését jelenti, hanem egyben alkalmat teremt arra is, hogy kiemelkedő történelmi és kulturális értékek méltó tulajdonoshoz kerüljenek. A hazai és nemzetközi gyűjtők, intézmények és befektetők számára ez az eljárás jelentős szakmai és eszmei lehetőséget hordoz – mindez azonban szigorúan szabályozott jogi és pénzügyi keretek között.

A tételes lista, valamint az árverés egyéb részleteit itt olvashatja.

 

