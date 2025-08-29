1 órája
Értékes műkincseket árvereznek a Fejér vármegyei nagyvállalatnál
Újabb ingóságok kerültek eladósorba az egykori Dunaferr állományából. Az árverésen bárki pályázhat.
Ahogyan arról folyamatosan beszámol a feol.hu felszámolási eljárás alatt áll a dunaújvárosi egykori Dunaferr cégcsoport, melynek hozományaként számos ingóság és ingatlan került eladásra.
A hónapok múlásával egyre több érték kerül eladósorba.
Sorra került már az egykori tanműhely, autók és számos ingatlan is.
Most újabb árverésről számolt be a duol.hu:
Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként. A Dunaferr cégcsoport felszámolási eljárása során most két nagy értékű műalkotás is gazdát cserélhet.
A felszámoló hivatalos hirdetménye szerint a festményeket nyilvános pályázat keretében értékesítik.
A nyilvános pályázat nem pusztán műtárgyak értékesítését jelenti, hanem egyben alkalmat teremt arra is, hogy kiemelkedő történelmi és kulturális értékek méltó tulajdonoshoz kerüljenek. A hazai és nemzetközi gyűjtők, intézmények és befektetők számára ez az eljárás jelentős szakmai és eszmei lehetőséget hordoz – mindez azonban szigorúan szabályozott jogi és pénzügyi keretek között.
