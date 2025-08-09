Múltidéző
13 órája
Így zajlott az aratás a múltban (galéria)
Földművelő gépek helyett a kezek dolgoztak – archív felvételeken mutatjuk, hogy hogyan takarították be a termést 80 évvel ezelőtt.
Fotó: FMH-archív
Múltidéző sorozatunk következő részében egy 48’ júliusában, az új kenyér ünnepén készült tudósítást hoztunk el, melyben két méternél is magasabb rozsot arattak a helyiek Perkátán. Nem voltak még gépek, amelyek elvégezték volna a munka nagy részét, csupán csak kezek, amik kaszát, sarlót ragadva láttak neki az aratási munkálatoknak.
Archív képeinken mutatjuk, hogy hogyan zajlott az aratás régen:
Így zajlott az aratás a 60-as évekbenFotók: FMH archív
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre