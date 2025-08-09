Így zajlott az aratás a múltban (galéria)

Múltidéző sorozatunk következő részében egy 48’ júliusában, az új kenyér ünnepén készült tudósítást hoztunk el, melyben két méternél is magasabb rozsot arattak a helyiek Perkátán. Nem voltak még gépek, amelyek elvégezték volna a munka nagy részét, csupán csak kezek, amik kaszát, sarlót ragadva láttak neki az aratási munkálatoknak.

Aratás a 60-as évekből Cecén.

Fotó: FMH-archív