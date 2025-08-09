augusztus 10., vasárnap

Múltidéző

13 órája

Így zajlott az aratás a múltban (galéria)

Címkék#aratás#múltidéző#perkáta

Földművelő gépek helyett a kezek dolgoztak – archív felvételeken mutatjuk, hogy hogyan takarították be a termést 80 évvel ezelőtt.

Déri Brenda
Így zajlott az aratás a múltban (galéria)

Fotó: FMH-archív

Múltidéző sorozatunk következő részében egy 48’ júliusában, az új kenyér ünnepén készült tudósítást hoztunk el, melyben két méternél is magasabb rozsot arattak a helyiek Perkátán. Nem voltak még gépek, amelyek elvégezték volna a munka nagy részét, csupán csak kezek, amik kaszát, sarlót ragadva láttak neki az aratási munkálatoknak. 

aratás
Aratás a 60-as évekből Cecén.
Fotó: FMH-archív

Archív képeinken mutatjuk, hogy hogyan zajlott az aratás régen:

Így zajlott az aratás a 60-as években

Fotók: FMH archív

 

 

