1 órája
Áramszünet várható, több utcát is érint a leállás!
Augusztus 26-án kedden, reggel 8 és délután 4 óra között áramszünet lesz Rácalmás több pontján. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás oka gyengeáramú rendszer – többek között TV, internet és térfigyelő kamerák – kiépítése.
Fotó: Illusztráció: Pexels
A tervezett munkálatok az alábbi utcákat és ingatlanokat érintik:
– Akácfa utca 34 (HRSZ:1372/2)
– Erdősor 1–24 között több ingatlan (HRSZ:1289/4-től 1726-ig)
– Gesztenye sor 1, 2 és 62 (HRSZ:077/2)
– József Attila utca 1
– Meggyfa utca (HRSZ:1275/1, 31)
– Petőfi Sándor utca 1–35 szám között több házszám és helyrajzi szám
– Régi MÁV állomás 86 (HRSZ:080/6)
– Vasútállomás – 376-os szám alatti 4. oszlop
Az E.ON Áramhálózati Zrt. kéri az érintett lakosok megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt, hiszen a fejlesztések hosszú távon a település infrastruktúráját erősítik.