Áramszünet várható, több utcát is érint a leállás!

A tervezett munkálatok az alábbi utcákat és ingatlanokat érintik:

– Akácfa utca 34 (HRSZ:1372/2)

– Erdősor 1–24 között több ingatlan (HRSZ:1289/4-től 1726-ig)

– Gesztenye sor 1, 2 és 62 (HRSZ:077/2)

– József Attila utca 1

– Meggyfa utca (HRSZ:1275/1, 31)

– Petőfi Sándor utca 1–35 szám között több házszám és helyrajzi szám

– Régi MÁV állomás 86 (HRSZ:080/6)

– Vasútállomás – 376-os szám alatti 4. oszlop

Az E.ON Áramhálózati Zrt. kéri az érintett lakosok megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt, hiszen a fejlesztések hosszú távon a település infrastruktúráját erősítik.