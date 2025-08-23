augusztus 23., szombat

Áramszünet várható, több utcát is érint a leállás!

Augusztus 26-án kedden, reggel 8 és délután 4 óra között áramszünet lesz Rácalmás több pontján. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás oka gyengeáramú rendszer – többek között TV, internet és térfigyelő kamerák – kiépítése.

A tervezett munkálatok az alábbi utcákat és ingatlanokat érintik:
Akácfa utca 34 (HRSZ:1372/2)
Erdősor 1–24 között több ingatlan (HRSZ:1289/4-től 1726-ig)
Gesztenye sor 1, 2 és 62 (HRSZ:077/2)
József Attila utca 1
Meggyfa utca (HRSZ:1275/1, 31)
Petőfi Sándor utca 1–35 szám között több házszám és helyrajzi szám
Régi MÁV állomás 86 (HRSZ:080/6)
Vasútállomás – 376-os szám alatti 4. oszlop 

Az E.ON Áramhálózati Zrt. kéri az érintett lakosok megértését és türelmét a munkálatok ideje alatt, hiszen a fejlesztések hosszú távon a település infrastruktúráját erősítik.

 

