Hálózatbővítés
1 órája
Áramszünet lesz a Várkörúton
Hálózatbővítési munkálatok miatt áramszünet lesz a Várkörúton augusztus 28-án, csütörtökön – derül ki az E.ON hivatalos értesítőjéből.
Előre tervezett áramszünet lesz a hálózat bővítésének szükségessége miatt augusztus 28-án, csütörtökön a Várkörút több ingatlanát érintően. Az áramkimaradás várhatóan reggel 08.00 és 15.30 között tart majd a szolgáltató közleménye szerint – tájékoztatott az ÖKK közleménye. Az áramszünetben érintett felhasználási helyek: Várkörút 22–24., 26., 28., 30., 32., 34., valamint HRSZ:465.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre