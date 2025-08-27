Áramszünet lesz a Várkörúton

Előre tervezett áramszünet lesz a hálózat bővítésének szükségessége miatt augusztus 28-án, csütörtökön a Várkörút több ingatlanát érintően. Az áramkimaradás várhatóan reggel 08.00 és 15.30 között tart majd a szolgáltató közleménye szerint – tájékoztatott az ÖKK közleménye. Az áramszünetben érintett felhasználási helyek: Várkörút 22–24., 26., 28., 30., 32., 34., valamint HRSZ:465.

