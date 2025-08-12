augusztus 12., kedd

2 órája

Áramszünet: Íme az érintett utcák és időpontok listája

A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállásra 08:00 és 16:00 óra között kerül sor, tervezett karbantartás és gyengeáramú rendszerek (TV, internet, térfigyelő kamerák) kiépítése miatt. Az áramszünet pontos részletei a cikkben!

Feol.hu
Áramszünet: Íme az érintett utcák és időpontok listája

Fotó: Facebook

Kulcs község lakosait 2025. augusztus 13-án, szerdán áramszünet érinti több utcában és helyrajzi számon. A munkálatok ideje alatt az érintett területeken az áramellátás szünetel, és zavarok várhatók a kommunikációs és biztonságtechnikai rendszerek működésében is.

Áramszünet időpontja:

2025. augusztus 13. (szerda), 08:00–16:00

Érintett területek:

Arany János utca:
Házszámok: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53–55, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 72
Helyrajzi számok: 3787/1, 3787/1/B, 3774, 3796, 3773/2, 3798/7, 3798/9, 1771, 3789/1, 3690, 5773, 209, 2780

Jázmin utca:
Házszámok: 8, 16, 54
Helyrajzi számok: 4170, 5770, 5780, 5835, 5839, 4113/2, 4162, 5772, 5775/1, 5777, 5838, 5842

Sütő András utca:
Házszámok: 6, 10, 12
Helyrajzi számok: 5772, 4126, 5776

Rákóczi utca:
Házszámok: 35–138 (szinte teljes utcaszakasz)
Helyrajzi számok: 3617/2, 3633/1, 3709/1, 3710, 3713, 3577/2

Kossuth Lajos utca:
Házszám: 64

Napsugár utca:
Helyrajzi szám: 3804

Rozmaring utca:
Házszámok: 1, 3, 4, 8, 12, 40
Helyrajzi számok: 3781/2, 3781/5, 3781/6, 3781/7, 3781/8, 5686

Rózsahegyi utca:
Házszámok: 63, 65

Óvoda utca:
Házszám: 1
Helyrajzi számok: 4110, 4204

Készüljenek fel!

Az áramszünet idejére javasolt előzetesen felkészülni: töltsék fel az elektronikus eszközöket, ellenőrizzék a hűtők és fagyasztók működését, és gondoskodjanak a megfelelő világításról, ha sötétedés előtt nem állna helyre az áramszolgáltatás.

Az internet- és televíziószolgáltatás, valamint a közbiztonságot szolgáló térfigyelő kamerarendszer működésében is fennakadások lehetnek a leállás ideje alatt.

 

