augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Áramszünet

1 órája

Ez okozta a rendszeres áramszüneteket Csőszön

Címkék#e.on#áramszünet#hiba

Rendszeres, rövid ideig tartó áramkimaradások nehezítettek a csősziek életét.

Déri Brenda

Júliusban több alkalommal rövid, pillanatnyi áramszüneteket tapasztaltak a csősziek, ugyanekkor a szolgáltatás minden esetben szinte azonnal helyreállt – árulta el megkeresésünkre az E.ON, akik a hiba észlelését követően azonnal megkezdték a hiba pontos beazonosítását, majd helyreállították a hibás hálózati elemet.

áramszünet
Áramszünetek voltak Csőszön.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

„Az E.ON villamoshálózatainak üzemeltetésének ugyanakkor természetes velejárói az üzemzavarok, a pár másodperces védelmi működések és a feszültségletörések, ezeket nem lehet teljes mértékben megszüntetni” – állt a feol.hu-nak adott válaszukban. 

Rövid áramszünetek nehezítették a nyári szünetet Csőszön

A szolgáltató arra is kitért, hogy bizonyos esetekben a nem E.ON tulajdonban lévő villamos berendezések is okozhatnak zavartatást, de megtesznek mindent annak érdekében, hogy az esetleges zavartatások gyakoriságát minimalizálják.

Az úgynevezett védelmi működés kapcsán megtudtuk, hogy ezeket érzékelhetik a lakosok rövid, pár másodpercig tartó kimaradásokként, ám ezeket könnyen, automatikus kapcsolással helyreállítják. 

„Vannak olyan esetek, hogy az ilyen pár másodperces védelmi működéseket külső tényezők okozzák. Ilyen például a légköri túlfeszültség, a villámcsapás, amikor a madarak szárnya áthidalja a szigetelő távolságot, vagy ha egy szélvihar faágat érint a vezetékhez, és ezeket teljes mértékben kiküszöbölni nem lehet” – tették hozzá.

Amennyiben bármilyen hibát észlel a szolgáltatásban az E.ON hibabejelentési felületét itt éri el.

 

