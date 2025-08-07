Ez okozta a rendszeres áramszüneteket Csőszön

Júliusban több alkalommal rövid, pillanatnyi áramszüneteket tapasztaltak a csősziek, ugyanekkor a szolgáltatás minden esetben szinte azonnal helyreállt – árulta el megkeresésünkre az E.ON, akik a hiba észlelését követően azonnal megkezdték a hiba pontos beazonosítását, majd helyreállították a hibás hálózati elemet.

„Az E.ON villamoshálózatainak üzemeltetésének ugyanakkor természetes velejárói az üzemzavarok, a pár másodperces védelmi működések és a feszültségletörések, ezeket nem lehet teljes mértékben megszüntetni” – állt a feol.hu-nak adott válaszukban.

A szolgáltató arra is kitért, hogy bizonyos esetekben a nem E.ON tulajdonban lévő villamos berendezések is okozhatnak zavartatást, de megtesznek mindent annak érdekében, hogy az esetleges zavartatások gyakoriságát minimalizálják.

Az úgynevezett védelmi működés kapcsán megtudtuk, hogy ezeket érzékelhetik a lakosok rövid, pár másodpercig tartó kimaradásokként, ám ezeket könnyen, automatikus kapcsolással helyreállítják.

„Vannak olyan esetek, hogy az ilyen pár másodperces védelmi működéseket külső tényezők okozzák. Ilyen például a légköri túlfeszültség, a villámcsapás, amikor a madarak szárnya áthidalja a szigetelő távolságot, vagy ha egy szélvihar faágat érint a vezetékhez, és ezeket teljes mértékben kiküszöbölni nem lehet” – tették hozzá.

Amennyiben bármilyen hibát észlel a szolgáltatásban az E.ON hibabejelentési felületét itt éri el.