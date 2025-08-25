Áramszünet
1 órája
Ezek a települések maradnak áram nélkül a héten - íme a lista!
A héten több településen is számítani kell ideiglenes áramkimaradásokra Fejér megyében. Mutatjuk a listát, hol várható áramszünet.
Az E.ON tájékoztatása szerint a kimaradások előre ütemezett időpontokban zajlanak majd, jellemzően hálózatfejlesztéshez, faápoláshoz vagy biztonságtechnikai beavatkozásokhoz kapcsolódva. Cikkünkben napokra és településekre bontva közöljük, hol és mikor lesz áramszünet a megyében.
Képeken mutatjuk a heti áramszüneteket!
Áramszünet Fejérben augusztus 25-31. között
A teljes lista pedig itt található!
