Áramszünet

2 órája

Ezek a települések maradnak áram nélkül a héten - íme a lista!

Címkék#E ON#áramszünetek#megye

A héten több településen is számítani kell ideiglenes áramkimaradásokra Fejér megyében. Mutatjuk a listát, hol várható áramszünet.

Feol.hu

Az E.ON tájékoztatása szerint a kimaradások előre ütemezett időpontokban zajlanak majd, jellemzően hálózatfejlesztéshez, faápoláshoz vagy biztonságtechnikai beavatkozásokhoz kapcsolódva. Cikkünkben napokra és településekre bontva közöljük, hol és mikor lesz áramszünet a megyében.

Áramszünet
Áramszünet várható több Fejér megyei településen is a héten 
Forrás: Shutterstock

Képeken mutatjuk a heti áramszüneteket! 

Áramszünet Fejérben augusztus 25-31. között

A teljes lista pedig itt található!

 

