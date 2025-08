Szeretetteljes gondoskodás az élet kezdetén – anyatejes világnapot ünnepeltek Kápolnásnyéken (galéria)

Az anyatejes világnap alkalmából tartottak figyelemfelhívó eseményt Kápolnásnyéken, a művelődési házban augusztus 2-án. A világnap célja, hogy hangsúlyozza: az anyatej nem csupán táplálék, hanem biztonságot és szeretetet is ad az újszülötteknek életük első szakaszában. Ezt erősítette a rendezvényen Hagymásy László, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvosa is, aki személyes, szívhez szóló gondolatokkal gazdagította a programot. Krausz György, Velence polgármestere, valamint Podhorszki István, Kápolnásnyék polgármestere itt is kifejezte köszönetét minden édesanyának, akik az első pillanattól kezdve erőt és biztonságot adnak gyermekeiknek.