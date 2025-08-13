Már ötödik alkalommal rendezték meg a Szeretetteljes Táplálás Napját

Ötödik alkalommal telt meg vidám gyerekzsivajjal Sárosd egyik legkedveltebb rendezvénye, a Szeretetteljes Táplálás Napja. Az anyatejes táplálás világnapjához kapcsolódó program mára sokkal többről szól: egy olyan összetartó közösség ünnepe lett, ahol a szeretet, a gondoskodás és a közös élmények állnak a középpontban.

Anyatejes táplálás ünnepe a településen! Fotó: A szervezőktől!

A rendezvény gyökerei egészen a covid-időszakig nyúlnak vissza, amikor egy kis babamama-klub ötletéből egy szabadtéri közösségi program született. Az évek során ez az esemény kinőtte magát, és mára a falu egyik legszívmelengetőbb, családokat összekötő hagyományává vált.

Sárosdon mindig is nagy figyelmet fordítottunk a gyermekekre és a kisgyermekes családokra. Igyekszünk minden támogatást megadni számukra, ezért örömmel állunk minden évben e rendezvény mellé is

– mondta Dunkl Gergely polgármester a megnyitón. A helyi védőnők, Márkus Kinga Tünde és Hercsik-Maróti Dóra szintén köszöntötték a résztvevőket, kiemelve a közösség erejét, amely különösen fontos a kisgyermekes családok mindennapjaiban.

Anyatejes táplálás ünnepe, számtalan programmal!

A megható köszöntők után ajándékcsomagokat kaptak az édesanyák és gyermekeik, majd a vidám csapat átsétált a Művelődési Házhoz, ahol játékok, arcfestés, csillámtetkó és persze nevetés várta a családokat. A délelőtt fénypontja Kalap Jakab fergeteges koncertje és a közös habparty volt, amelyen gyerek és felnőtt egyaránt felszabadultan vett részt.

Fotó: a szervezőktől

Közel háromszázan ünnepeltek együtt ezen a napsütéses augusztusi napon, bizonyítva, hogy a szeretetteljes táplálás – akár anyatejjel, akár más módon – olyan közös érték, ami összetartja a sárosdi közösséget. És ez a nap nemcsak a gyermekekről szól, hanem mindazokról, akik szívükkel-lelkükkel jelen vannak a nevelésben.