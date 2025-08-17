1 órája
Muzeológusként könyvet írt az Anna-bál szépe
Az Anna-bálok történetét feldolgozó könyvet mutattak be Balatonfüreden. A kötet egyik szerzője a bál 2019-es szépe, aki a nagy múltú esemény ruhadivatjának kutatásával is foglalkozik. Külön figyelmet érdemel, hogy az idei és korábbi báli ruhájának tervezője Fejér vármegye szülötte, míg felkészülésében a segítője hat évvel ezelőtt az Anna-bálok egyetlen fehérvári szépe volt.
„…mert hát Anna-bál lesz…” A balatonfüredi Anna-bál története címmel jelent meg a Katona Csaba történész (Magyar Nemzeti Levéltár) és Purgel Réka muzeológus (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) által jegyzett bicentenáriumi kiadvány, amelynek premierjét a múlt héten tartották a füredi Esterházy-kastélyban.
Ez a könyv nem csupán attól különleges, hogy a bálok két évszázados hagyománya és története mellett a hozzá fűződő legendákat sem kívánja kizárni, de valószínűen az első olyan munka, amelynek íróját az Anna-bál szépének választották. Purgel Réka 2019-ben kisvárdaiként édesapja kíséretében vett részt eddigi élete egyik legemlékezetesebb eseményén.
A bál előtt a korábban székesfehérvári – jelenleg Balatonfüreden élő – Horváth Éva, az 1977-es Anna-bál szépe látta el tanácsokkal, és hitt abban, neki is sikerülhet a legendás cím elnyerése. Réka egyedi tervezésű báli ruháját a dunaújvárosi születésű, Nagyvenyimen nevelkedett Balogh Adrienn, a Bartók Kamaraszínház jelmeztervezője készítette, aki napjainkban Adry Balogh néven ismert fővárosi ruhatervező. Az idei Anna-bálra szintén tőle választott egy kifinomult, klasszikus fazonú, gazdag csipkedíszítésű és magyaros hímzésű estélyit, amelyet aszimmetrikus nyakmegoldása tesz egyedivé.
Elegancia és kifinomultság az Anna-bálon
Az Anna-bálok Horváth Éva által patronált szépei nem egyszer Székesfehérváron találtak rá báli ruhájukra. Bőr Viktória 2012-ben a Gloriosa Szalon ruhamárkáját viselte a bálon, míg Horváth Eszter 2021-ben a Glamour Szalonét. Idén a legszebb 15-be választott füredi elsőbálozók közül Vajai Annát, Kupcsik Jázmint és Pálfy Sárát segítette a báli felkészülésben Horváth Éva. Közülük Vajai Anna megnyerte a Magyar Állami Operaház különdíját. Anna szépségével csak a ruhája csillogása és nemes vonalvezetése vehette fel a versenyt. Ő is a fehérvári Glamourban talált magának báli ruhát. Az általa kiválasztott estélyi azért is vonzotta első látásra, mivel nagyon elegánsnak, kifinomultnak, de mégsem hivalkodónak tartja. A szalon tulajdonosától, Mentes Ildikótól megtudtuk, Vajai Anna a népszerű amerikai divatmárka, a Morilee modelljében jelent meg a bálon. Kupcsik Jázmin modern eleganciát és az időtlen klasszikust képviselő estélyije azért is számított különlegesnek, mivel közösen tervezte Vajda Alexandra divattervezővel.
Remélhetően a füredi Anna-bálok szépei a jövőben is követik Purgel Réka, Bőr Viktória, Horváth Eszter és Vajai Anna példáját, báli ruhájuk kiválasztásában eljutnak Fehérvárra, illetve Fejér megyei kötődésű tervező modelljeit részesítik előnyben.
A fehérvári bálkirálynő szíve most is az Anna-bálokért dobog