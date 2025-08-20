„Nem kisebb a mérce, mint Szent István öröksége” (galéria)

Állami kitüntetések átadásának adott otthont a székesfehérvári Vörösmarty Színház augusztus 20-án. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a díjátadás résztvevőit „Szent István városában, Szent István ünnepén”, rámutatva: a mai hagyományok, melyeket az ország és Székesfehérvár is őriz, Szent István álmának folytatása. Mint fogalmazott, fontos, hogy hagyományainkat tiszteljük, s egészítsük ki azokat újakkal.

Állami kitüntetéseket adtak át Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Augusztus 20-a az ország legfőbb nemzeti ünnepe, amikor nem csak megélhetjük a több mint ezer éves örökséget, de lehetőség van arra is, hogy elgondolkozzunk azon, milyen utakat tettünk meg az elmúlt időszakban – fogalmazott ünnepi beszédében Székesfehérváron Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Mint mondta, „nem kisebb a mérce, mint Szent István öröksége”.

- Ahhoz képest írjuk le az egyes eseményeket, határozzuk meg a magyar történelem irányait és ahhoz képest értékeljük az egykori döntéshozókat, államférfiakat, lázadókat, forradalmárokat, vagy éppen ellenforradalmárokat. Egy olyan hivatkozási pont, csillag számunkra Szent István öröksége, amely fényt vet mindenre és kijelöli az árnyékok helyét is.

A kereszténység és az államiság Szent István fő öröksége – mutatott rá a miniszter, utalva arra, hogy az elmúlt ezer évben ezek tartották meg a magyar nemzetet. Az állami kitüntetések átadása kapcsán pedig így fogalmazott: az elismerésben részesülők teljesítményükkel a Szent Istváni örökséghez vétettek.