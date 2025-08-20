1 órája
„Nem kisebb a mérce, mint Szent István öröksége” (galéria)
Székesfehérváron, Szent István ünnepén köszöntötte a díjátadás résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A város vezetője hangsúlyozta: a hagyományok tisztelete mellett újakat is kell teremteni, míg a miniszter beszédében rámutatott, hogy Szent István öröksége ma is iránytű a nemzet számára. Az ünnepségen az ország számos településéről érkező szakemberek, közéleti személyiségek és közösségi vezetők vehették át az állami kitüntetéseket.
Állami kitüntetések átadásának adott otthont a székesfehérvári Vörösmarty Színház augusztus 20-án. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a díjátadás résztvevőit „Szent István városában, Szent István ünnepén”, rámutatva: a mai hagyományok, melyeket az ország és Székesfehérvár is őriz, Szent István álmának folytatása. Mint fogalmazott, fontos, hogy hagyományainkat tiszteljük, s egészítsük ki azokat újakkal.
Átadták az állami kitüntetéseket Székesfehérváron
Augusztus 20-a az ország legfőbb nemzeti ünnepe, amikor nem csak megélhetjük a több mint ezer éves örökséget, de lehetőség van arra is, hogy elgondolkozzunk azon, milyen utakat tettünk meg az elmúlt időszakban – fogalmazott ünnepi beszédében Székesfehérváron Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Mint mondta, „nem kisebb a mérce, mint Szent István öröksége”.
- Ahhoz képest írjuk le az egyes eseményeket, határozzuk meg a magyar történelem irányait és ahhoz képest értékeljük az egykori döntéshozókat, államférfiakat, lázadókat, forradalmárokat, vagy éppen ellenforradalmárokat. Egy olyan hivatkozási pont, csillag számunkra Szent István öröksége, amely fényt vet mindenre és kijelöli az árnyékok helyét is.
A kereszténység és az államiság Szent István fő öröksége – mutatott rá a miniszter, utalva arra, hogy az elmúlt ezer évben ezek tartották meg a magyar nemzetet. Az állami kitüntetések átadása kapcsán pedig így fogalmazott: az elismerésben részesülők teljesítményükkel a Szent Istváni örökséghez vétettek.
Állami kitüntetések átadása a Vörösmarty SzínházbanFotók: Fehér Gábor / FMH
- Hiszen minden, amit nem csak a múltban, a jelenben, de a jövőre vonatkozóan is elgondolunk, az ugyanennek a Szent Istváni örökségnek az értelmezési keretében történik. Legyen szó akár a legkisebb faluról, legyen szó a legnagyobb keretről - akár nemzetről, akár Európából -, az ezzel kapcsolatos döntések jelölik ki az egyes egyének értékét egy közösségen belül. Hiszen ahogyan Szent István döntései segítettek megtartani a nagy közösséget, a nemzetet, ugyanúgy egy helyi közösséget is romba dönthet, vagy éppen fölemelhet a felelősök döntése. Ma azokat részesítjük elismerésben – nema magunk nevében, hanem az egész nemzetiségünkben -, akik döntéseikkel, munkájukkal, teljesítményükkel és életútjukkal hozzájárultak, hogy ez a közösség ne csak a jelenben, hanem a jövőben is erős nemzet legyen. Erős közösség, amely erős közösségekből épül fel, akiknek a munkája lehetővé tette, hogy a magyaroké ne csak a múlt és a jelen, de a jövő nemzete is legyen.
Kitüntetettek
Augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta Juhász Árpád geológus, televíziós ismeretterjesztő és tudományos szakíró, aki országos ismertséget szerzett a természettudományok népszerűsítésében.
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át Angyaláti Enikő, a Tapolcai Deák Jenő Kórház főorvosa; Berkes Gyula, a győri Szent Kamillus Plébánia plébánosa; valamint Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés korábbi elnöke.
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Gida Attila Zoltán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nyugalmazott főosztályvezetője; Maczik Erika, Nádudvar polgármestere Hajdú-Bihar vármegyében; Markovicsné Demeter Edina, Putnok volt önkormányzati képviselője Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből; Páris Gyuláné, a Budapest Főváros Kormányhivatala főosztályvezetője; Pásztorné Laczkó Zsuzsanna, a fővárosi Nyugdíjbiztosítási Főosztály korábbi vezetője; Polgár Beatrix, Balatonfőkajár jegyzője Veszprém vármegyében; Sápi Tibor, Füzérkomlós volt polgármestere és a Hegyközi turizmus szervezője Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből; valamint Szántó Mária, a Mórahalmi Járási Hivatal nyugalmazott vezetője Csongrád-Csanád vármegyéből.
Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült Bogdán Tibor, a Somogy vármegyei Kaposvár volt járási főállatorvosa; Csombó Zoltán, Mindszentkálla polgármestere Veszprém vármegyében; Jaskó Péter, Sajógalgóc polgármestere és falugondnok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből; Juhász András, a Zala vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási osztályának nyugalmazott vezetője; Kellerné Kovács Rita, Ajka önkormányzati hivatalának volt pénzügyi irodavezetője Veszprém vármegyéből; Kriston-Bodnár Károly, Szolnok járás nyugalmazott főállatorvosa Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből; Lami Mónika, Galgagyörk polgármestere Pest vármegyében; Mohos József, Taliándörögd korábbi polgármestere Veszprém vármegyében; Nagy Erika, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal nyugalmazott osztályvezetője; Németh Miklós, Pócsmegyer korábbi polgármestere Pest vármegyéből; Oravecz Roland, Bárna polgármestere Nógrád vármegyében; Szabó Éva Mária, Mohács korábbi járási főállatorvosa Baranya vármegyéből; Székely Anikó, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségbiztosítási osztály nyugalmazott vezetője; Szorcsik József, Csörög polgármestere Pest vármegyéből; Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere Veszprém vármegyében; Tóthné Gregor Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal nyugalmazott osztályvezetője; Vékonyné Házi Eszter, Hunyadfalva polgármestere Heves vármegyében; valamint Villányi László, Darány polgármestere Somogy vármegyéből.
Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott Kende Katalin író és szerkesztő Veszprém vármegyéből (Sümeg kulturális életének szervezője); Majorné Somogyi Éva Mária, a Békés Vármegyei Kormányhivatal nyugalmazott szakügyintézője; Németh Jenő, Nyirád alpolgármestere és civil egyesületi vezetője Veszprém vármegyéből; Sebestyén Erzsébet, a Bonyhádi Járási Hivatal nyugalmazott ügyintézője Tolna vármegyéből; Szarvák Aranka Anita, Szolnok város polgármesteri hivatalának ügyintézője Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből; Takács Károlyné, a Veszprém vármegyei kormányhivatal nyugalmazott ügyintézője; Takácsné Kozák Edit, Rákóczifalva anyakönyvvezetője Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből; valamint Vass Anikó szülésznő, az Ajkai Magyar Imre Kórház főnővérhelyettese Veszprém vármegyéből.