1 órája
Állami kitüntetések és előléptetések az augusztus 20-i ünnep alkalmából
Állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2025. augusztus 19-én, a Belügyminisztérium dísztermében, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. A magas rangú elismeréseket Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke adományozta a belügyminiszter előterjesztésére.
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet
Az ünnepségen kiemelt pillanat volt, amikor Szabó Vendel rendőr ezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenységének elismeréseként rendőr vezérőrnaggyá lépett elő.
Szabó Vendel neve nem ismeretlen Fejér vármegyében: rendőrfőkapitányként hosszú évek óta meghatározó szereplője a térség közbiztonságának fenntartásában, munkáját szakmai alaposság és következetes vezetői szemlélet jellemzi. Előléptetése országos szinten is a rendőrség iránti elhivatottságát igazolja.
Dr. Müller Cecília tisztikeresztet kapott
Állami kitüntetésben részesült dr. Müller Cecília, nyugalmazott országos tisztifőorvos is. A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozatát adományozta számára, elismerve magas szintű gyógyítói és vezetői munkáját, valamint elhivatott közéleti tevékenységét.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ korábbi vezetőjeként meghatározó szerepet játszott a hazai sugárvédelem és sugárbiológia fejlődésében, miközben nemzetközi szinten is erősítette a magyar szakmai jelenlétet. Tudományos és oktatói tevékenysége egyaránt nagy hatással volt a hazai egészségügy fejlődésére.
Dr. Müller Cecília számos szállal kötődik Fejér megyéhez, 2020-ban megkapta a Szent István-érdemérmet és -díjat is.