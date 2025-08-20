Állami kitüntetések és előléptetések az augusztus 20-i ünnep alkalmából

A magas rangú elismeréseket Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke adományozta a belügyminiszter előterjesztésére.

Az ünnepségen kiemelt pillanat volt, amikor Szabó Vendel rendőr ezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenységének elismeréseként rendőr vezérőrnaggyá lépett elő.

Szabó Vendel neve nem ismeretlen Fejér vármegyében: rendőrfőkapitányként hosszú évek óta meghatározó szereplője a térség közbiztonságának fenntartásában, munkáját szakmai alaposság és következetes vezetői szemlélet jellemzi. Előléptetése országos szinten is a rendőrség iránti elhivatottságát igazolja.

Dr. Müller Cecília tisztikeresztet kapott

Állami kitüntetésben részesült dr. Müller Cecília, nyugalmazott országos tisztifőorvos is. A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozatát adományozta számára, elismerve magas szintű gyógyítói és vezetői munkáját, valamint elhivatott közéleti tevékenységét.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ korábbi vezetőjeként meghatározó szerepet játszott a hazai sugárvédelem és sugárbiológia fejlődésében, miközben nemzetközi szinten is erősítette a magyar szakmai jelenlétet. Tudományos és oktatói tevékenysége egyaránt nagy hatással volt a hazai egészségügy fejlődésére.

Dr. Müller Cecília számos szállal kötődik Fejér megyéhez, 2020-ban megkapta a Szent István-érdemérmet és -díjat is.