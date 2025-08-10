Albérletvadászat: Elindult a visszaszámlálás az egyetemistáknak

A napokban megírtuk, hogyan alakulnak az albérletárak átlagosan Székesfehérváron. Az ingatlan.com felmérése szerint 2025 júliusában a kiadó lakások és házak átlagos havi bérleti díja a megyeszékhelyen 210 ezer forint, csupán Debrecen (250 ezer/hó) és Budapest (270 ezer/hó) előzi meg a havidíjak tekintetében. Megnéztük már korábban a két szélsőséget, azaz Fehérvár legolcsóbb és legdrágább albérletét, valamint a végletek közötti kiadó lakosokat. Ezúttal kifejezetten garzonlakásokra fókuszáltunk az Ingatlanbazár kínálatában.

Albérlet: Csapj le rá, pénztárcabarát garzonlakás.

Albérlet: Csapj rá, ez az utolsó ilyen

Székesfehérváron belváros közeli 1 szobás, 36 négyzetméteres harmadik emeleti lakás kiadó a 10 szintes épületben bútorozottan. Kombi hűtő és mosógép van. Néhány percnyi sétával elérhető minden: orvosi rendelő, pékség, több üzlet és buszmegálló.

Albérletár: 120.000 forint + rezsi + 2 hónap kaució.

Albérlet: gépesítve kerül kiadásra ez a garzonlakás Székesfehérvár szívében.

Modern külső, új lakás a belvárosban

9 szintes épületben található 5. emeleten lévő lakás garantáltan álmai albérlete lehet, melynek teraszáról szemlélhetjük a panorámát. 35 négyzetméteres lakótér az Okos Otthon rendszerrel még modemebbé teszi a lakást, így interneten keresztül távolról is vezérelhető a fűtés- hűtés, az áramellátás, valamint a biztonsági rendszerek. A szobákban műanyag nyílászárók, elektromos redőnyök találhatóak. A lakás gépesítve kerül kiadásra mikró beépített hűtőszekrény, elektromos főzőlap sütővel, légkondicionáló, mosogatógéppel és mosógéppel.

Albérletár: 230.000 forint + rezsi + 2 hónap kaució.