Albérlet: mélyen a zsebbe kell nyúlniuk az egyetemistáknak Fehérváron is

Azt már korábban megírtuk, hogy a vidéki városokat tekintve Győrrel holtversenyben a negyedik legdrágábbak az ingatlanok árai Székesfehérváron. Mindez azt jelenti, hogy az eladó használt lakások és a házak átlagosan 847 ezer forint/négyzetméter áron kelnek el a megyeszékhelyen. Néhány napja azt is részleteztük, miként alakulnak a kollégiumi férőhelyek Székesfehérváron és Dunaújvárosban. Annyi kijelenthető: több egyetem is biztosít férőhelyet, ám számuk korlátozott, így sokszor nem marad más a diákok számára, mint a kiadó lakások, albérletek vagy szobák.

Grafikán a fővárosban lévő albérlet és szobaárak a különböző kerületekben.

Forrás: ingatlan.com

Budapesti és székesfehérvári albérletárak

Az év első felében az állampapírból ingatlanpiacra átnyergelő befektetők mozgatták a lakáspiaci szálakat, így idén augusztusban még több kiadó lakás jelenhet meg az albérletpiacon, ami középtávon még inkább fékezheti a bérleti díjak emelkedését

– idézi az ingatlan.com közleményében Balogh László vezető gazdasági szakértőt.

A Fejér megyei diákok közül is sokan a fővárosba nyertek felvételt: Budapesten például havi 270 ezer egy átlagos albérlet és 110 ezer egy szoba, de az egyes kerületek között óriási különbségek vannak. A legdrágább a II. kerület 370 ezer forintos havi átlaggal, a legolcsóbb pedig a XXIII. havi 160 ezer forintos átlagos albérletárral. Az egyetemisták körében kedvelt szobabérlés esetén a havi költségek alacsonyabbak, de még mindig jelentősek: Budapesten 110 ezer forintért lehet átlagosan szobát bérelni havonta.

Top 3-ban Székesfehérvár a megyeszékhelyek listáján.

Forrás: ingatlan.com

Székesfehérvárt tekintve az áraknál a következőket tapasztalhatjuk, amely ebben a rangsorban is igen előkelő, a harmadik helyen áll a főváros és Debrecen után. Székesfehérváron átlagosan 200-210 ezer forint egy albérlet havi díj, még a szobabérlés 80 ezer forintba kerül. Az ingatlan.com elemzésében arra is kitér, hogy a relatíve magas bérleti díjaknak és szobaáraknak köszönhetően 2025-ben is sikeres lehet az a megoldás, ha a hallgatók többen bérelnek egy nagyobb kiadó lakást, mert ezek nem kerülnek annyival többe, mint amennyivel több szobával rendelkeznek.