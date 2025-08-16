A béke a legfontosabb (videó)

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két és fél órán át tárgyalt egymással. Bár kevés részlet látott eddig napvilágot, szakértők szerint a béke kilátásai hangsúlyosabban kerültek előtérbe, mint maga Ukrajna kérdése. Az alaszkai csúcstalálkozót követő nemzetközi visszhangok arra utalnak, hogy új geopolitikai korszak küszöbére érkeztünk – írta a magyarnemzet.hu..

Trump és Putyin két és fél órán át tárgyalt az alaszkai csúcstalálkozón

Fotó: AFP

A szakértők szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó akár új korszakot is nyithat a nemzetközi politikában. Boros Bánk Levente úgy véli, hogy a liberális sajtó negatív reakciója arra utalhat: Trump valóban a béke irányába mozdítja a folyamatokat.

Fekete Rajmund hangsúlyozta, hogy Trump üzletemberi szemlélete és határozott stílusa különbözteti meg más politikusoktól, és most is az amerikai érdekeket helyezte előtérbe.

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

Mit üzen Európának az alaszkai csúcstalálkozó?

A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott — köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt —, de a szakértők szerint ez inkább formalitás volt, nem valódi egyeztetés.

Mindkét elemző egyetértett abban, hogy Magyarország számára a béke a legfontosabb, hiszen a háború folytatódása Európa egészének, így hazánknak is károkat okoz.

Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog

– fogalmaztak.

Az alaszkai csúcs üzenete szerint az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megállapodása akár Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is háttérbe szoríthatja, ismét megmutatva, hogy Európa sorsáról sokszor Európán kívül döntenek.

