1 órája
A béke a legfontosabb (videó)
A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjának vendégeként Tóth Tamás Antal Boros Bánk Leventével, a Nézőpont Intézet igazgatójával, valamint Fekete Rajmunddal, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetőjével és Amerika-szakértővel beszélgetett. A műsorban az alaszkai csúcstalálkozó legfontosabb üzenetét, az amerikai és orosz érdekeket, valamint a magyar álláspontot elemezték.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két és fél órán át tárgyalt egymással. Bár kevés részlet látott eddig napvilágot, szakértők szerint a béke kilátásai hangsúlyosabban kerültek előtérbe, mint maga Ukrajna kérdése. Az alaszkai csúcstalálkozót követő nemzetközi visszhangok arra utalnak, hogy új geopolitikai korszak küszöbére érkeztünk – írta a magyarnemzet.hu..
A szakértők szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó akár új korszakot is nyithat a nemzetközi politikában. Boros Bánk Levente úgy véli, hogy a liberális sajtó negatív reakciója arra utalhat: Trump valóban a béke irányába mozdítja a folyamatokat.
Fekete Rajmund hangsúlyozta, hogy Trump üzletemberi szemlélete és határozott stílusa különbözteti meg más politikusoktól, és most is az amerikai érdekeket helyezte előtérbe.
Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.
Mit üzen Európának az alaszkai csúcstalálkozó?
A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott — köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt —, de a szakértők szerint ez inkább formalitás volt, nem valódi egyeztetés.
Mindkét elemző egyetértett abban, hogy Magyarország számára a béke a legfontosabb, hiszen a háború folytatódása Európa egészének, így hazánknak is károkat okoz.
Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog
– fogalmaztak.
Az alaszkai csúcs üzenete szerint az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megállapodása akár Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is háttérbe szoríthatja, ismét megmutatva, hogy Európa sorsáról sokszor Európán kívül döntenek.