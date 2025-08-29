Több száz főt bocsátanak el a Fejér megyei gyárból

Több száz külföldi vendégmunkást bocsát el az iváncsai SK On akkugyár augusztus végén. Az SK On iváncsai üzemének legújabb gyártási projektje véget ért, és a projektre felvett munkaerőre már nincs szükség, így megválnak tőlük a hónap végével.

Több száz fős elbocsátás jön az iváncsai akkugyárban

Forrás: FMH archív

Nem rendhagyó az akkugyár lépése

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. Az elbocsátás feletti döntésre az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után került sor. Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója az Index megkeresésére elmondta, hogy „a hosszú távú fenntarthatóságot és versenyképességet szem előtt tartva az üzem termelése a tervek szerint folytatódik. A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad”.

Az elbocsátásról tájékoztatják az érintetteket, a szakszervezetet és a munkaerő-kölcsönző partnereiket is. Ugyanakkor az akkugyár lépése nem példanélküli, a nagy cégek esetében bevett gyakorlat, hogy a nagyobb projektjeik végén elküldik az arra felvett/kölcsönzött munkavállalóikat.