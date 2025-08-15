1 órája
Akkor és most, avagy a gőzösök és a dízelek ősi műhelye (galéria, videó)
A Székesfehérvári vasútállomás Magyarország egyik legnagyobb és egyik legforgalmasabb vasúti csomópontja, ahol nyolc vasútvonal fut össze. Fontosságának megfelelően egy javítóműhely is létesült hozzá. Az Akkor és most sorozatunk újabb epizódjában ellátogattunk a fordítókorongon túlra, ahol elő szóban beszélt hozzánk a múlt.
Fotó: PJD
Az Akkor és most sorozat folytatásaként a város vasútállomásán jártunk. Székesfehérvárott elsőként a Déli Vasút épített ki vasútvonalat, melyen 1860 július 1-én indult el hivatalosan a forgalom Székesfehérvár és Újszőny között. Az irány nem véletlen, hiszen ez a mai 5-ös vonal még nem Budapesttel kötötte össze Székesfehérvárt, hanem Béccsel. A huszadik században, 1926-ban, teljesen átépítették az épületet és négy évvel később aluljárók és perontetők is készültek. A sok átépítést és modernizálást követően eljött a második világháború, melyben a vasútállomás teljesen elpusztult. Az új felvételi épület természetesen már szocreál stílusban épült, egészen 1953-ig. Akkoriban hazánk legmodernebb, legkorszerűbb állomása volt, és a nagy forgalmat bonyolító, fontos vonal állomásán javítóműhely is létesült, amelyben a 20 század elején mintegy 600 ember dolgozott. Bár csak a szocialista realizmus szellemében épített, gazdag díszítésekkel ellátott, monumentális állomásépület műemlék, a ma már lényegesen kevesebb embert foglalkoztató műhely, illetve a fűtőház és a fordítókorong is fontos vasútépítészeti érték.
Bundás, aki mindenkit ismer
Vezetővel végzett vasúti barangolásunk során kedves, ám lépteinket sürgető munkások integettek az egyik szervizkocsiról, miközben átverekedtük magunkat a számtalan sínpárból álló, kuszának tűnő vasúthálózaton a fűtőház felé. A fordítókorongon kis kék mozdony vesztegelt, arra várva, hogy a megfelelő irányba állítsák és rohanhasson tovább, hogy hasznos lehessen. A még mozdulatlan, körpályán haladó híd csak akkor mozdult, amikor már egy mindenre figyelő, fekete kutya is felsétált a fordítókorongra. A mozdony és a Bundás névre keresztelt kutya körül forogni kezdett a világ, és a távozó kék erőgép után még sokáig ugatott az állomás kedvence.
Sugárirányban álló műszaki csodák
A fűtőház, illetve a járműjavító íves épületének minden szinte minden ajtajában csodát lehetett látni. Az egyikben például egy ősrégi, vagy annak tűnő mozdony állt, a másikban egy embermagasságú hóekével felszerelt Szergej, egy M62-es várt arra, hogy megjavuljon, vagy hogy megtisztíthassa a vonalakat. A harmadikon egy teljesen kettébontott Nohab, egy legendás M61-es állt, méghozzá a 001-es. Az egyik vizsgálócsatornás vágányon az alváz, pontosabban a forgóváz állt, míg a másik műhelyrészben maga a felépítmény függeszkedett éppen egy hatalmas csoport emelő erejének köszönhetően. A körülbelül 6 millió kilométert maga mögött tudó M61-001 kisiklott, és megsérült, ezért is került a javítóműhelybe, ahol érkezésünkkor Bodnár István ellenőrizte a forgóváz, illetve a kerekek minden egyes négyzetcentiméterét. Feltettünk pár kérdést, és kiderült, hogy a szerelés szerelem a szakember számára, méghozzá 55 éve.
Itt töltöttem a teljes időmet, akkor és most is
– Én itt töltöttem a teljes szolgálati időmet és bár sok mindent javítottunk, Nohabokkal nem nagyon foglalkoztunk, mert Székesfehérváron ilyen nem volt jellemző, inkább az M62-esekkel, a Szergejekkel foglalkoztunk, azokból volt több is. Mindig szívesen dolgoztam itt, jó volt a társaság. Csak motorokkal 1975-ig foglalkoztam, majd elküldtek féktanfolyamra, és onnantól mozdonyok fékberendezéseit is javítottam, ami igencsak fontos, mert nem csak elindulni és menni kell, hanem egyszer majd meg is kell tudni állni.
Úgy kerültem ide, hogy a 327-es Szakmunkásképzőben végeztem, ma a Váci Technikum, mint dízel mozdony szerelő. Már a gyakorlatom is a MÁV-nál volt. Az első tanévben elsősorban a lakatos szakmákkal foglalkoztunk, és csak a második évben jöttünk át ide az állomásra, és onnantól mozdonyokkal foglalkozunk – meséli első „vasútközeli” élményeit Bodnár István, aki 50 évet és 184 napot dolgozott a MÁV-nál. A szakember jelen volt a villamosítási folyamatoknál is, amikor megjelent a villamos mozdonyok javítása a fűtőházban. Valamit a remotorizációs folyamatokban, amikor korszerű dízelmotorral szerelték a dízelmozdonyokat a 2000-es évek elején. Mint megtudtuk, utóbbiak például Caterpillar motorokat kaptak.
NOHAB járműjavító SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH
Mindig elkészül, amikorra kell
– Nem csak javítás volt akkoriban, hanem sok teljes körű felújítás is. Olyankor festettem a gépteret, a forgóvázat, a villanygépeken is teljes külső festést végeztünk. De szedtünk le hengerfejeket is, ha azt kellett, és akkor azokat javítottuk, akár kerékpárokat süllyesztettünk is, ha arra volt szükség. Szerettem itt lenni, nem bántam meg, hogy ezt a szakmát és ezt a munkahelyet választottam, és nem mellesleg nagyon jó munkatársaim voltak. Itt nem pár kilós súlyok vannak, nem apró alkatrészek, itt nagy odafigyeléssel, az előírások betartásával kell elvégezni a munkát. Én fél évszázadon át ennek megfelelően végeztem el a munkát. A főnökeim tudták, hogy ha a gépnek bármilyen hibája van, rám bízhatják, és az el fog készülni, amikorra kell – mondta Bodnár István.
Sokféle mozdony javult meg a keze alatt
- M44-Bobo
- M40-Púpos
- M43-Dácsia
- M47-Nagy Dácsia
- M61- Nohab
- M62-Szergej
El nem múló szerelem
Ahogy arról Bodnár István már beszélt, 50 évet és 184 napot dolgozott a MÁV-nál, mielőtt elment nyugdíjba, ám felmerül a kérdés, a vizsgálócsatornás vágánynál elmélyülten dolgozó szakembert látva, hogy ha nyugdíjas, akkor miért nem utazik, vagy horgászik inkább?
– Én 2020. december 31 óta nyugdíjas vagyok, és amikor elmentem nyugdíjba, utána rögtön festettem a kollégákkal egy zöld 618 629-es mozdonyt Tapolcán az egyik cégnek. Aztán volt még nekem egy gőzmozdonyom Kápolnásnyéken a kastélyparkban, egy 326 sorozatú gőzös meg egy személykocsi. Végül 2022 januárjától újra itt vagyok, vagyis egy percre sem távolodtam el a mozdonyoktól. Vagyis néha mégis. Ha a nejem úgy dönt, hogy elmegyünk valahova, mert van egy jó szálláshely például, akkor elutazunk 3-4 napra pihenni, úgy negyedévente, és aztán irány vissza. Ha pár napig otthon vagyok, már hiányzik, hogy nem mehetek dolgozni – mondja Bodnár István, aki nem tudta átadni senkinek sem a stafétát, sem azt a hatalmas tudásanyagot, amit felhalmozott az évtizedek során.
A teljes történelem egyharmada
– Három lányom van, fiam nem született, így én vagyok az egyetlen a családban, aki a vasúton dolgozik. Édesapám vasutas volt, korán elhunyt, édesanyám pedig forgalmista volt az 50-es években. Mikor idekerültem, a kezdet kezdetén, volt rá lehetőség, és gondolkoztam is, hogy elmehetnék utazni, vagyis dolgozni a járatokon, de aztán végig gondoltam, hogy éjszakákon át és ünnepnapokon is dolgozni kellene, és az nem nekem való, így inkább itt maradtam bent a műhelyben és azóta is itt vagyok – mondja nevetve a mester, akinek jelenléte és tudása 55 éve fontos része Székesfehérvár 165 éves vasúttörténetének.