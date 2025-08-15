Akkor és most, avagy a gőzösök és a dízelek ősi műhelye (galéria, videó)

Az Akkor és most sorozat folytatásaként a város vasútállomásán jártunk. Székesfehérvárott elsőként a Déli Vasút épített ki vasútvonalat, melyen 1860 július 1-én indult el hivatalosan a forgalom Székesfehérvár és Újszőny között. Az irány nem véletlen, hiszen ez a mai 5-ös vonal még nem Budapesttel kötötte össze Székesfehérvárt, hanem Béccsel. A huszadik században, 1926-ban, teljesen átépítették az épületet és négy évvel később aluljárók és perontetők is készültek. A sok átépítést és modernizálást követően eljött a második világháború, melyben a vasútállomás teljesen elpusztult. Az új felvételi épület természetesen már szocreál stílusban épült, egészen 1953-ig. Akkoriban hazánk legmodernebb, legkorszerűbb állomása volt, és a nagy forgalmat bonyolító, fontos vonal állomásán javítóműhely is létesült, amelyben a 20 század elején mintegy 600 ember dolgozott. Bár csak a szocialista realizmus szellemében épített, gazdag díszítésekkel ellátott, monumentális állomásépület műemlék, a ma már lényegesen kevesebb embert foglalkoztató műhely, illetve a fűtőház és a fordítókorong is fontos vasútépítészeti érték.

Bodnár István 55 éve javít mozdonyokat a járműjavítóban. Tudása fél évszázada, vagyis akkor és most is fontos részét képezi Székesfehérvár vasúttörténetének Fotó: NAGY NORBERT

Bundás, aki mindenkit ismer

Vezetővel végzett vasúti barangolásunk során kedves, ám lépteinket sürgető munkások integettek az egyik szervizkocsiról, miközben átverekedtük magunkat a számtalan sínpárból álló, kuszának tűnő vasúthálózaton a fűtőház felé. A fordítókorongon kis kék mozdony vesztegelt, arra várva, hogy a megfelelő irányba állítsák és rohanhasson tovább, hogy hasznos lehessen. A még mozdulatlan, körpályán haladó híd csak akkor mozdult, amikor már egy mindenre figyelő, fekete kutya is felsétált a fordítókorongra. A mozdony és a Bundás névre keresztelt kutya körül forogni kezdett a világ, és a távozó kék erőgép után még sokáig ugatott az állomás kedvence.

Sugárirányban álló műszaki csodák

A fűtőház, illetve a járműjavító íves épületének minden szinte minden ajtajában csodát lehetett látni. Az egyikben például egy ősrégi, vagy annak tűnő mozdony állt, a másikban egy embermagasságú hóekével felszerelt Szergej, egy M62-es várt arra, hogy megjavuljon, vagy hogy megtisztíthassa a vonalakat. A harmadikon egy teljesen kettébontott Nohab, egy legendás M61-es állt, méghozzá a 001-es. Az egyik vizsgálócsatornás vágányon az alváz, pontosabban a forgóváz állt, míg a másik műhelyrészben maga a felépítmény függeszkedett éppen egy hatalmas csoport emelő erejének köszönhetően. A körülbelül 6 millió kilométert maga mögött tudó M61-001 kisiklott, és megsérült, ezért is került a javítóműhelybe, ahol érkezésünkkor Bodnár István ellenőrizte a forgóváz, illetve a kerekek minden egyes négyzetcentiméterét. Feltettünk pár kérdést, és kiderült, hogy a szerelés szerelem a szakember számára, méghozzá 55 éve.